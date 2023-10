Ile Maurice: Le père de Lorane, 5 ans, tuée - «Elle m'a dit 'au revoir, papa (...) à tout à l'heure'»

Lorane, âgée de cinq ans, et sa tante Yvonne, 68 ans, ont succombé, samedi à La Possession, aux couteau portés par Abraham Bomela, fils d'Yvonne et cousin de la petite fille. Le drame s'est produit aux alentours de 6 heures. Sous le choc, le père de la petite, Harry, témoigne : «Elle m'a dit au revoir, papa. À tout à l'heure.»

Lorane, qui était très proche de sa tante Yvonne, aimait passer du temps avec elle. Inconsolable, Carole, la mère de Lorane, explique : «J'avais l'habitude de laisser ma fille avec elle (NdlR, la mère de l'assassin). Tout le temps elle la surveille quand je pars au travail. Je n'aurais jamais pensé que son garçon puisse faire quelque chose comme ça à ma fille. Il a tué ma fille et sa maman de plusieurs coups de couteau. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. C'était ma fille unique ; je fais tout pour elle ; je me suis battue et j'ai souffert pour elle. Il faut que la justice fasse son travail. Ma fille avait toute la vie devant elle.»

Le père de Lorane et oncle du meurtrier dit ne pas comprendre les actes d'Abraham Bomela. «Je lui ai parlé ce matin ; il était bien. J'ai déposé ma femme au Port et je devais récupérer ma fille. Lorsque je suis arrivé à La Possession, on m'a dit que ma fille avait reçu des coups de couteau.»

La famille décrit Lorane comme étant maligne et très intelligente pour son âge. Elle était scolarisée à l'école Alain Lorraine dans le quartier de Boeuf-Mort. Sa famille prévoit d'organiser une marche blanche dans les prochains jours pour lui rendre hommage.