Ile Maurice: Irfaan Meerun libéré après le témoignage d'un officier du National Security Service

Il était sous le coup de deux accusations provisoires de «détérioration de biens par une bande» et de «participation à une assemblée illégale» après les violences survenues le samedi 21 octobre à la Citadelle. Un des suspects, Irfaan Meerun, âgé de 27 ans, a été libéré vendredi moyennant une caution de Rs 25 000 ; il a dû signer une reconnaissance de dettes de Rs 500 000.

C'est par le biais de son avocat, Me Hisham Oozeer, que le suspect, habitant Vallée-Pitot, a présenté sa demande de remise en liberté le lendemain de son arrestation. Et, la police, en se basant sur le témoignage d'un officier du National Security Service (NSS), a disculpé le suspect et n'a par conséquent pas objecté à sa remise en liberté.

Selon nos informations, cet homme marié et père de trois enfants a expliqué aux enquêteurs que, «c'est [mon] cousin qui [m'a] demandé de l'emmener à la Citadelle ce jour-là, et j'étais en compagnie d'un officier de police. À aucun moment n'ai-je commis des dégâts ou fait preuve de violence. Au contraire, j'ai vu mon cousin se faire agresser par ce groupe de personnes», a déclaré Irfaan Meerun aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team. Il a également condamné les actes de ceux qui ont perpétré ces violences. L'officier de police a confirmé ses déclarations dans sa propre déposition. «C'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits avec les autres et qui préfère mener une vie tranquille», a déclaré un proche du suspect.

Par ailleurs, apprenons-nous, la police n'a pas encore mis la main sur des preuves matérielles, des sabres et des matraques télescopiques notamment, qui ont été utilisés par le groupe de fauteurs de troubles.