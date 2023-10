Afrique: Moyen Orient cette guerre si loin si proche de nous

Les Malgaches semblent plus attentifs à la guerre russo-ukrainienne qu'à celle qui se passe depuis 1948 au Moyen Orient entre les Israéliens et le Palestiniens. La raison est sûrement que l'impact économique sur nous du risque de la baisse sur le marché mondiale de céréales exportées par l'Ukraine nous est plus palpable. La hausse généralisée des prix constatés depuis plusieurs mois qui affecte le prix du panier de la ménagère s'en ressent que l'on guette le moindre changement au niveau de cette confrontation.

Tandis que la guerre Israël et les Palestiniens nous paraît comme faisant partie des lots habituels et répétitifs des actualités internationales. Cette dernière ne nous concerne pas ? Pas si sûr. Si la IIème guerre mondiale avait pris une autre tournure en 1942 que le Royaume Uni ne pût résister à l'assaut de la Luftwaffe. Le visage de Madagascar ne serait pas qu'il a aujourd'hui parce que 4 000 000 juifs d'Europe de l'Est auraient été amenés de force vers notre île la transformant ainsi en immense ghetto.

Ce plan dénommé Madagaskar Projekt « prévoit la déportation vers Madagascar d'un million de Juifs par an sur quatre ans et sous le contrôle total du RSHA. Le plan prévoit la spoliation des Juifs afin de financer la logistique. Les Juifs vivront dans des camps construits à cet effet. Fin août, Rademacher, membre du ministère des Affaires étrangères de Ribbentrop chargé des affaires juives réplique en produisant un rapport sur le principe d'un large partage des tâches entre le ministère des Affaires étrangères et le RSHA (Office central de la sécurité du Reich)... Le deuxième point prévoit que la SS aura à sa charge le ramassage des Juifs d'Europe et l'administration de l'île-ghetto. À cet effet, 120 navires pourraient transporter vers Madagascar un million de Juifs chaque année ».-Source Wikipédia-

Si ce plan avait été réalisé , notons qu'en 1942 le nombre de la population malgache était du même ordre que celui des dits juifs déportés. si toutes choses égales par ailleurs, en cette année 2023, il y aurait donc autant de Malgaches que de Juifs dans l'Île. Ainsi il y aurait 2 populations distinctes, sensiblement de même nombre mais une de confession juive et une autre à majorité chrétienne avec les animistes. Y aurait-il alors partition de notre île en deux et vivraient-elles en paix ? Ou bien que l'une revendiquerait être la seule souveraine sur sa mère partie ?

Vous voyez bien qu'on ne peut être indifférent. Autre supposition absurde, s'il y a un problème contemporain, c'est celui des millions réfugiés palestiniens répartis un peu partout dans cette région mais qu'aucun pays ne veut accepter. Quel sort, leur est réservé ? Prions que quelque part, il n'y ait pas un « illuminé » qui remette sur la table un Madagaskar Project dont les Palestiniens sont cette fois à déporter. « Angano ! Angano ! Arira ! Arira ! Izahay mpitatantara ...Les contes sont des contes : ce n'est pas moi qui suis un menteur, ce sont les ancêtres qui nous les ont transmis »