Angola: L'explosion d'un engin tue deux jeunes frères à Cuito

Cuito — Deux frères mineurs sont morts jeudi dernier, dans la municipalité de Chinguar, province de Bié, à la suite de l'explosion d'un engin non identifié.

Selon le porte-parole du Service d'enquête criminelle (SIC) de Bié, Simão Lucas Luanda, se confiant aujourd'hui à l'ANGOP, l'incident s'est produit dans la localité de Natchaca, commune de Cutato, lorsque des enfants âgés de 10 et 7 ans jouaient avec ledit objet, collecté dans un fourré de la région.

Fin septembre, deux personnes (mère et fils) sont également mortes des suites de l'explosion d'une mine antipersonnel, dans la municipalité de Cuemba.

Il s'agit du sixième accident d'engin explosif enregistré cette année à Bié.

Dans la province de Bié, 11 champs minés et pièges contenant divers artefacts ont été détectés cette année par l'organisation non gouvernementale britannique Halo Trust, dans les municipalités de Cunhinga, Camacupa et Cuemba.

En 2022, il y a eu cinq accidents de mines, qui ont fait six morts et autant de blessés. Durant cette période, l'Institut National de Déminage (INAD) à Bié a détruit 103 engins explosifs et 4527 munitions de petit calibre, collectés dans plusieurs champs minés.

Avec 70 314 kilomètres carrés, Bié compte près de 101 champs soupçonnés d'être encore minés.