Afrique: Ligue africaine de football - Demi-finale (aller) | Wydad Casablanca-EST (19h00) - Frapper un grand coup !

Après avoir passé le cap du Tout-Puissant Mazembe, les «Sang et Or» affrontent, ce soir à Casablanca, un autre grand d'Afrique, le Wydad. La formation marocaine, contrairement au TP Mazembe, a le vent en poupe. Prendre option ce soir permettrait aux hommes de Tarek Thabet de frapper un grand coup en prévision de la manche retour, mercredi prochain.

Dans ce genre de grands tournois qui se disputent en double confrontation, il vaut mieux prendre option à l'aller au risque de se compliquer la tâche lors de la manche retour, particulièrement quand on affronte un adversaire qui a le vent en poupe. C'est le cas du Wydad Casablanca. La formation marocaine passe par une période propice, à même d'être un des plus grands favoris de cette première édition de la Ligue africaine de football.

Ce soir, malgré la fatigue cumulée des voyages à Dar Es Salam et à Casablanca et la succession des matchs de la Ligue africaine de football, Tarek Thabet et ses hommes ont une chance de passer définitivement la vitesse de croisière et confirmer leur grand réveil après la large victoire remportée jeudi dernier devant le TP Mazembe, doublée d'une qualification aux demi-finales de l'African Football League. C'est le moment ou jamais de dissiper les doutes qui persistent encore quant à la capacité de l'équipe d'aller loin aussi bien en Ligue africaine de football qu'en Champions League. Car si tout le monde s'accorde à dire que le TP Mazembe n'est pas au meilleur de sa forme, on ne peut pas dire autant pour le Wydad Casablanca.

Ceci dit, le derby maghrébin de ce soir s'annonce aussi imprévisible que ses précédents. Un derby qui sera très disputé. N'empêche, au coach «sang et or» et à ses joueurs de rester sur leur lancée et de frapper un grand coup en prenant une jolie option en prévision de la manche retour, mercredi prochain à 16h00 à Radès.

Ben Hamida suspendu, Al Ayeb blessé

La délégation «sang et or» s'est envolée vendredi à destination de Casablanca à bord d'un vol spécial. Deux joueurs manquent à l'appel pour l'explication de ce soir : Mohamed Amine Ben Hamida, suspendu pour somme d'avertissements, et Zakaria El Ayeb, blessé.

Ben Hamida devra être remplacé dans le onze de départ par Oussema Shili. C'est le seul changement censé être opéré par Tarek Thabet qui devra préserver le reste des joueurs composant le onze de départ contre le TP Mazembe, jeudi dernier. On ne change pas une équipe qui gagne ! Voilà un proverbe que le coach «sang et or» devra appliquer ce soir en continuant à titulariser, entre autres, le désormais incontournable duo brésilien Sasse-Rodrigues.