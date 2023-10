Tunisie: Ligue 1 | 8e journée | UST-ESM - Pour viser plus haut !

Deux matchs sont inscrits dans le tableau de ce dimanche. Outre le désormais classique CA-USBG du groupe A, au stade Nejib Khattab de Tataouine, dans le cadre des rencontres du groupe B, l'UST reçoit les Miniers de Métlaoui et espère gagner pour se renflouer et quitter une peu envieuse avant-dernière place au classement.

Loin d'être une sinécure cependant, sachant que l'ESM, actuellement au pied du podium, peut viser plus haut et tenir une place d'accessit en cas de victoire et de destin favorable (duels à distance avec le CSS et à un degré moindre le CAB).

Bref, match quasi-couperet pour ne pas s'enliser davantage, le cas de l'UST, et rencontre déterminante, péremptoire même, pour des Miniers qui n'ont pas perdu l'espoir de se mêler à la course au play-off. L'autre duel du dimanche mettra aux prises deux valeurs sûres de l'élite.

A Radès, le CA croisera l'USBG, un club difficile à manier pour les Clubistes par le passé. Coriaces mais inconstants ces derniers temps, les «Jaune et Noir» comptent sur ce déplacement pour se refaire une santé, se relancer et rejoindre à terme le giron des clubs qui jouent le titre (le play-off). Et face à un adversaire en pleine ascension, la mission ne sera pas de tout repos.

Le programme

Groupe A

14h30 : CA-USBG. Arbitre : Ahmed Dhaouadi (Watania 1).

Groupe B

14h30 : US Tataouine-ES Métlaoui. Arbitre : Walid Ouni