Ile Maurice: Gaza - Des Mauriciens au coeur de l'aide humanitaire

Le territoire de Gaza, en Palestine, continue à subir des destructions majeures depuis le 7 octobre, marquant le début d'une nouvelle vague de violences après 75 ans d'occupation et de conflits.

Le bilan est dévastateur : au moins 7 000 Palestiniens tués, dont 2 913 enfants, et plus de 17 000 blessés, selon les dernières données du ministère de la Santé de Gaza publiées vendredi, sous l'égide du Hamas. En Israël, le nombre de personnes tuées dépasse les 1 400 depuis le mois d'octobre, indiquent les autorités.

Dans la bande de Gaza, les enfants écrivent leur nom sur leurs mollets et mains afin de pouvoir être identifiés sous les décombres en cas de décès causé par les bombardements.

Les équipes d'aide humanitaire travaillent sans relâche pour faire face à des contrôles rigoureux et au nombre croissant de victimes. Parmi elles, l'Al Ihsaan Foundation et le Zamzam Islamic Centre, dont les membres oeuvrent courageusement dans la bande de Gaza.

Les explosions sont incessantes, mais le courage guide les équipes d'aide humanitaire. «Il y a peu de temps, nous avons été témoins de massacres près de notre bureau, lorsque plus de 15, voire 20 frappes ont eu lieu. Nous sommes intervenus rapidement. Parmi les scènes de désolation, des enfants, des morceaux de cadavres et des femmes», nous confie M.Z, responsable de la communication d'Al Ihsaan à Gaza.

La fondation charitable, dûment enregistrée et basée à Maurice, travaille sur différents projets pour les habitants de Gaza depuis 2018. Elle a nommé un groupe de citoyens palestiniens vivant à Gaza en tant qu'ambassadeurs, jouissant de solides connaissances en matière de droit international et d'aide humanitaire, conformément à la Déclaration et le programme d'action de Vienne. De plus, l'organisation se conforme aux règlements et protocoles internationaux imposés par les États-Unis pour l'aide humanitaire en Palestine.

Parmi les activités, on trouve un programme d'autonomisation pour les personnes vulnérables, ainsi que des aides telles que des colis alimentaires, des repas chauds, des poches de farine, des vêtements d'hiver et des provisions médicales. L'équipe offre également de l'eau potable aux Gazaouis, distribuée par un camion d'une capacité de 4 500 litres, face à la pénurie qui sévit depuis longtemps dans ce territoire. Il est à noter que Gaza n'est pas intégrée au système d'approvisionnement en eau d'Israël, et la majeure partie de son eau provient d'une partie de l'aquifère côtier, qui ne répond plus aux normes de l'Organisation mondiale de la santé en raison de la contamination et de la surexploitation.

Malgré une situation déjà complexe, la guerre a considérablement aggravé les choses depuis le 7 octobre. Le personnel de Zamzam Islamic Centre, composé de 40 personnes actives sur le terrain, oeuvre en collaboration avec une organisation internationale possédant un bureau permanent à Gaza et en Cisjordanie, apportant une aide médicale et alimentaire. Les scènes les plus déchirantes sont observées lorsque ces équipes viennent en aide aux victimes. Des pères tenant leurs enfants décédés, des mères plaçant les corps de leurs enfants tués, des enfants orphelins, des veuves et des blessés; ces équipes font face à la réalité crue...

Des préposés d'Al Ihsaan expliquent que depuis le 7 octobre, le programme d'autonomisation n'a pu être mis en oeuvre, et de nombreux projets auprès des habitants de Gaza sont tombés à l'eau. «Beaucoup de bénéficiaires de nos projets sont peut-être blessés ou morts. Nous n'avons pas encore reçu de rapports de nos ambassadeurs depuis cette date.»

Malgré les nombreux défis, les équipes humanitaires continuent de faire preuve de résilience. La situation est critique, avec le peu de carburant autorisé à entrer à Gaza, mettant en danger la capacité des hôpitaux à fonctionner. Les Nations unies ont averti que sans carburant, l'aide humanitaire ne peut être acheminée, les hôpitaux n'ont pas d'électricité et l'eau potable ne peut pas être purifiée ni pompée.

Pour les équipes d'Al Ihsaan Foundation et de Zamzam Islamic Centre, cela signifie qu'il y aura sans doute des centaines de morts supplémentaires, parmi ceux qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Ils font face à des vérifications et des restrictions, alors que les frontières sont soumises à un contrôle strict.

Pourtant, malgré les épreuves mentales, physiques et émotionnelles, ils continuent de se battre sur le plan humanitaire. Et continuent d'agir courageusement, apportant leur aide dans ce contexte de crise