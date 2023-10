Ile Maurice: Bel-Ombre, le rayon de soleil

Il est classé dans la liste des Top 100 Stories de Green Destinations. Pour les habitants de ce village, cette reconnaissance est une source de fierté. Pour eux, Bel-Ombre est un exemple à suivre pour les autres villes et villages touristiques.

«Un endroit où il fait bon vivre.» C'est ainsi que les habitants qualifient cette région du Sud, témoignant d'un profond attachement à leur lieu de vie. Elvita Cassagne, 52 ans, y est née, y a grandi, s'y est mariée et y est retournée... Marie Rosemay Lache, du conseil de village de Bel-Ombre, qui côtoie les habitants de la région, observe que la préservation de la nature fait partie des priorités des habitants et des parties prenantes du village.

Elvita Cassagne souligne que malgré les développements, Bel-Ombre se distingue par sa nature préservée, où les arbres et les champs de canne à sucre abondent. «Nous respirons de l'air frais. Le village est bien entretenu. Les touristes fréquentent de plus en plus cet endroit. Travaillant avec eux, je constate qu'ils sont attirés par ces caractéristiques vertes et la tranquillité.»

Pour les entrepreneurs, plus Bel-Ombre attire de touristes, plus ils en bénéficieront. C'est le cas pour Mala Goburdhun, gérante du Bus Snack, réputé pour ses «mines bouillies». Elle habite Bel-Ombre depuis 51 ans et y tient son business depuis 34 ans. «J'ai grandi ici. Auparavant, il y avait plus de verdure. Il n'y avait pas d'hôtel ni ces routes. Tout a changé. Mais malgré ces développements, il y a un respect pour l'environnement. Grâce à ce classement, Bel-Ombre sera connu par plus de touristes, ce qui va aider les entrepreneurs de la région comme moi. Les touristes aiment beaucoup Bel-Ombre et aussi les spécialités locales.»

%

Deven Moonien, qui y habite depuis plus de 60 ans, ajoute : «Nous ne pouvons pas dire que tout est parfait à Bel-Ombre, mais ça reste un endroit où il fait bon vivre. Nous avons du travail, et comparativement à d'autres endroits, il y a beaucoup de verdure. Notre village est un trésor et il faut un effort collectif pour qu'il soit préservé. C'est une question de mentalité. Nous devons tous continuer à mettre la main à la pâte pour préserver l'environnement. Cette reconnaissance internationale est un pas en avant, mais il y a encore du travail à faire.»

Comme de nombreux résidents de la région, Deven Moonien tire son gagne-pain des hôtels et villas environnants et est heureux de son village. Cependant, Elvita Cassagne estime qu'il faut une meilleure intégration des artisans de la région. «Certaines femmes suivent des formations, mais leurs entreprises ne prospèrent pas. Il faut les soutenir pour leur permettre de mettre en avant leur savoirfaire. Ces femmes ont un grand potentiel.» Car en plus de l'aspect environnemental et économique, le tourisme durable inclut également la dimension sociale.

Le Green Destinations Top 100 Stories est un concours qui a lieu chaque année et qui est organisé par Green Destinations, visant à promouvoir les différentes destinations du monde entier qui mettent en place des projets respectueux de l'environnement. Ce concours est soutenu par différents partenaires tels qu'ITB Berlin, QualityCoast, Good Travel Guide, Travelife, Ecotourism Australia, DEL Turismo, Acorn Tourism Consulting et Simpleview, sous l'égide du Partenariat Top 100, avec le soutien de la Coalition pour l'avenir du tourisme. La liste des gagnants de la 9e édition a été annoncée lors de la conférence Green Destinations 2023 en Estonie, le 10 octobre.

Pour saluer cette reconnaissance, des acteurs du tourisme local, dont la Tourism Authority, Rogers Hospitality mais aussi le conseil du village et le conseil de district de Savanne ont organisé une fonction le 25 octobre au Château de Bel-Ombre.