Sénégal: L'avenue Louis Faidherbe rebaptisée avenue du Président Macky Sall

Dakar — - La mairie de la commune de Dakar-Plateau, avec le concours de son conseil municipal, a officiellement rebaptisé, dimanche, à Dakar, l'avenue Louis Faidherbe avenue du Président Macky, a constaté l'APS.

La cérémonie de baptême s'est déroulée sur ladite avenue en présence du parrain Macky Sall, du Premier ministre Amadou Bâ, du maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye, des membres du gouvernement et d'autorités administratives et religieuses.

"Je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville Dakar porter mon nom. Je vous en remercie vivement M. le maire et avec vous l'ensemble du conseil municipal de la commune de Dakar-Plateau", s'est réjoui le chef de l'Etat, Macky Sall, en présidant la cérémonie de baptême.

Le président de la République a magnifié ce geste de la commune de Dakar-Plateau, estimant qu"'avoir son nom lié à une ville, c'est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur".

"Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l'élégance républicaine. Je vois également, le rappel de célébration des valeurs qui fondent l'identité remarquable de la nation sénégalaise", a-t-il encore magnifié.

Pour le maire Alioune Ndoye, "il s'agit d'un hommage historique qui est une reconnaissance de l'engagement du chef de l'Etat au service des populations de Dakar-Plateau mais aussi du Sénégal".

"En décidant de rebaptiser cette avenue mythique, l'une des plus importantes et les plus fréquentées de la commune, le conseil a entendu honorer et rendre hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'Etat d'envergure que vous êtes et qui a su avec fermeté et assurance tenir les destinées de notre pays et de [le placer] résolument sur les rampes de l'émergence", a souligné Alioune Ndoye.

Il "a salué les nombreuses réalisations du chef de l'Etat à Dakar avec notamment le Train Express régional (TER) et le Bus Rapide Transit (BRT), qui permettront d'améliorer considérablement la mobilité dans la capitale sénégalaise".

Elu président de la République en 2012 et réélu en 2019, Macky Sall a annoncé le 3 juillet dernier qu'il ne briguera pas un troisième mandat.

Louis Faidherbe fut gouverneur du Sénégal de 1854 à 1861 puis de 1863 à 1865. Son règne fut marqué par de nombreuses campagnes militaires menées dans les anciens royaumes du Fouta Toro (Sénégal, Mauritanie), du Khasso (Sénégal, Mali) et du Kayor (Sénégal).