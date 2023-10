Sénégal: Macky Sall invite les maires à une « mise à jour de certaines voies et places publiques »

Dakar — Le président de la République Macky Sall a demandé, dimanche, aux maires des différentes communes du Sénégal de procéder à une mise à jour de certaines voies et places publiques afin qu'ils portent davantage des noms conformes au patrimoine imaginaire et collectif du Sénégal.

"L'acte posé ici suite à celui de la ville de Saint-Louis revêt pour moi une valeur pédagogique. Pour beaucoup de nos avenues, rues et places, les appellations renvoient à un passé révolu voire douloureux", a jugé le chef de l'Etat, lors de la cérémonie organisée par la mairie de Dakar-Plateau, pour rebaptiser l'avenue Faidherbe en son nom.

"J'engage par conséquent nos maires, toutes sensibilités confondues, à procéder à une mise à jour afin que les voies et places de nos villes et communes portent davantage des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif", a-t-il dit à l'endroit des maires des différentes communes du Sénégal.

Macky Sall a invité également les hommes et femmes politiques de la Nation à rivaliser d'ardeur dans la construction afin d'accélérer le processus de développement du Sénégal.

"Nous, hommes et femmes politiques, devons rivaliser d'ardeur, non dans la destruction mais dans la construction, dans ce qui fait avancer nos villes et notre pays, et non dans ce qui les détruit et les fait régresser", a-t-lancé à l'endroit des acteurs politiques.

%

"Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs et non des casseurs, la seule chose qui doit nous habiter et mobiliser toutes nos intelligences et nos forces, c'est la volonté de construire", a-t-il conclu.

La mairie de la commune de Dakar-Plateau, avec le concours de son conseil municipal, a officiellement rebaptisé, dimanche, l'avenue Louis Faidherbe avenue du Président Macky, a constaté l'APS.

Pour le maire Alioune Ndoye, "il s'agit d'un hommage historique qui est une reconnaissance de l'engagement du chef de l'Etat au service des populations de Dakar-Plateau mais aussi du Sénégal".

"En décidant de rebaptiser cette avenue mythique, l'une des plus importantes et les plus fréquentées de la commune, le conseil a entendu honorer et rendre hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'Etat d'envergure que vous êtes et qui a su avec fermeté et assurance tenir les destinées de notre pays et le [placer] résolument sur les rampes de l'émergence", a souligné Alioune Ndoye.