Maroc: Ecole de la 2è chance / Nouvelle génération - Remise des diplômes à Tétouan à quelque 70 bénéficiaires de la 2è promotion

Tétouan — L'association régionale de l'Union Nationale des Femmes du Maroc, Tétouan- Mandari, a organisé une cérémonie de remise de diplômes au profit de 70 bénéficiaires de la 2ème promotion du Programme de la deuxième chance- nouvelle génération, et ce au titre de l'année 2022-2023.

Ce programme éducatif s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre l'Association Régionale de l'Union Nationale des Femmes du Maroc, Tétouan- Mandari, la direction de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Tétouan, ainsi que l'Académie Régionale d'Education et de Formation dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes en signe de récompense pour les élèves les plus méritant méritants, ainsi que par un hommage aux cadres administratifs, et aux encadrants responsables de la qualification pédagogique et professionnelle.

S'exprimant à cette occasion, la responsable de l'union nationale des femmes du Maroc, Tétouan- Mandari, Samira Kasmi, a indiqué que ce programme cible la catégorie d'élèves en situation de décrochage scolaire et veille à leur offrir des formations, tant sur le plan théorique que celui pratique, dans divers domaines, tels que la robotique, l'informatique, et les systèmes de veille entre autres.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Kasmi a mis en avant l'engouement grandissant des jeunes et des adolescents pour ce programme, dans un contexte d'augmentation de la demande en main d'œuvre qualifiée, soulignant que l'objectif est d'offrir l'opportunité à cette catégorie d'accéder au marché du travail.

De son côté, le coordinateur du programme de deuxième chance-nouvelle génération, au centre Ibn Khaldoun à Tétouan, Ibrahim Fertakhn, a indiqué que cette cérémonie est la consécration d'une année de travail acharné dans divers domaines, dont le développement personnel, la maintenance informatique, la mise à niveau pédagogique, ainsi que des activités d'éveil artistique, ou encore celles culturelles et sportives.

Le diplôme obtenu par ces élèves leur permet d'accéder au marché du travail, leur offre l'opportunité de poursuivre leur formation dans d'autres domaines, ainsi que leur insertion dans des établissements scolaires pour ceux qui ont l'âge requis, a-t-il déclaré à la MAP.

Pour leur part, plusieurs diplômés ont exprimé leur joie de l'achèvement de leur cursus, une étape cruciale dans leur parcours scolaire et professionnel, se disant confiants quant aux perspectives ouvertes devant eux, en termes de possibilité d'accès au marché du travail que de création des entreprises spécialisées dans des domaines en rapport avec leur formation.

Le programme focalise sur un ensemble de valeurs et de principes, dont le droit à la scolarité obligatoire pour tous les enfants de 4 à 16 ans, l'équité et l'égalité des chances dans l'accès à l'éducation et à la formation, et le droit des jeunes à l'épanouissement personnel, ainsi que l'insertion sociale et professionnelle.

Le programme vise également à faciliter l'acquisition des compétences de base, à accompagner tous les bénéficiaires dans la construction et le développement de leurs projets personnels, et permettre aux adolescents et aux jeunes de poursuivre une formation professionnelle de qualité.

Le programme deuxième chance-nouvelle génération « Centre Ibn Khaldoun à Tétouan » vise à adapter les programmes d'éducation non formelle aux dernières évolutions de l'environnement socio-économique et éducatif, ainsi qu'aux spécificités, besoins et attentes du groupe cible, à fournir un soutien psychosocial, outre une orientation et un accompagnement afin d'aider l'intégration socio-professionnelle des bénificaires.