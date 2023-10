Algérie: Signature d'une convention de coopération entre le Centre universitaire de Nâama et l'Université de Jakarta

NAAMA — Le Centre universitaire Salhi-Ahmed de Nâama a signé une convention de coopération avec l'Université "Mohammadia" de Jakarta (Indonésie) a-t-on appris, dimanche, auprès du Centre.

La convention a été signée, dernièrement, au rectorat de l'Université de Jakarta, en Indonésie, par le recteur et professeur Mamoune Mourad et le directeur adjoint de post-graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures du Centre universitaire Salhi-Ahmed de Nâama, Dr Mansour Ryad, représentant le recteur du centre universitaire, a-t-on ajouté.

La convention concerne la diversification des domaines de coopération scientifique et académique et de recherche dans différentes disciplines, outre l'échange de publications entre les membres du corps enseignant des deux établissements et l'exonération des étudiants du Centre universitaire de Nâama des taxes.

Elle permet également aux étudiants du Centre universitaire de Nâama de bénéficier des différents programmes de bourses de l'Université de Djakarta ou du ministère de l'Enseignement supérieur de l'Indonésie, selon la même source.

Le recteur du Centre universitaire de Nâama, Dr Safi Habib, a mis l'accent sur l'importance de cette convention, notamment dans le renforcement de l'ouverture scientifique et culturelle entre les établissements universitaires algériens et leurs homologues indonésiens.

A noter que l'Université de Jakarta, créée en 1955, dispose de dix facultés dont celles de génie, affaires, droit, médecine, agronomie et autres.