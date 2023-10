Sénégal: A Dakar, l'avenue Macky Sall baptisée en présence du président

Au Sénégal, une avenue du Plateau - le quartier central de Dakar - a été officiellement renommée avenue du président Macky Sall, lors d'une cérémonie tenue dimanche 29 octobre. Cette avenue part de la gare du Train express régional et rejoint la gare du Bus Rapid Transit, deux grands projets du chef de l'État et président sortant.

L'avenue rebaptisée au nom du président Macky Sall portait, jusque-là, le nom de Louis Faidherbe, général et administrateur colonial au Sénégal au XIXe siècle. Le changement de nom est donc un acte à valeur pédagogique, selon l'actuel président de la République, qui s'est exprimé :

« Pour beaucoup de nos avenues, rues et places, les appellations renvoient encore à un passé révolu, voire douloureux. J'engage nos maires à procéder à une mise à jour afin que les voies et places publiques portent davantage des noms qui reflètent davantage notre imaginaire collectif et notre patrimoine national. »

La cérémonie aux allures de campagne s'est déroulée à quatre mois de l'élection présidentielle, en présence de plusieurs ministres, des autorités religieuses et coutumières et d'Amadou Ba, Premier ministre et candidat de la coalition présidentielle désigné pour tenter de succéder à Macky Sall. Alioune Ndoye, maire de Dakar-Plateau, ministre de l'Environnement et membre Parti socialiste, fait partie de la majorité présidentielle. Il est à l'initiative de ce changement de nom :

« Le conseil municipal a également entendu rendre hommage à l'homme d'État d'envergure que vous êtes et qui a su inscrire le Sénégal sur les rampes de l'émergence. »

Dans les rues de la commune de Dakar-Plateau, un habitant, Ablaye Diouf, est plutôt satisfait : « Pour le simple fait qu'il soit président de la République du Sénégal, il mérite déjà ce nom-là. » Mais les avis sont partagés. Cheikh Sylla, vendeur de vêtements au Plateau, estime que le chef de l'État ne mérite pas cet hommage : « Macky Sall n'est pas un héros ici. On n'est pas content de lui. On aurait dû donner ce nom-là (de l'avenue, NDLR) à quelqu'un d'autre, comme Cheick Ahmadou Bamba. Mais pas Macky Sall. »

En 2019, une avenue avait déjà été renommée au nom de Macky Sall dans la ville de Saint-Louis, au nord du pays.