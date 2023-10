Maroc: Es-Semara à l'heure du Festival international Sakia El Hamra de la course de dromadaires

Es-Semara — La troisième édition du Festival international Sakia El Hamra de la course de dromadaires s'est ouverte, dimanche à Es-Semara, sous le thème "Le patrimoine culturel au service du développement", avec la participation de plusieurs pays arabes.

Organisée par la Fédération marocaine des courses de dromadaires, cette manifestation sportive et culturelle qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration du 48ème anniversaire de la Marche verte, a pour objectif d'étendre la pratique et la durabilité des sports traditionnels en général et des courses de dromadaires en particulier, en tant qu'un sport arabe authentique et ancestral qui se transmet de génération en génération.

Baptisé "Edition Feu Moulay Khayri Alouali", cet évènement organisé en partenariat avec le club Es-Semara des courses de dromadaires et en coordination avec la Fédération générale des courses de dromadaires au Maroc, a pour finalité de préserver ce patrimoine immatériel de grande valeur et de l'intégrer dans la dynamique de développement socio-économique.

Cette compétition de deux jours qui se dispute sur la piste du camélodrome dans la commune Sidi Ahmed Laaroussi, connait la participation de plusieurs pays arabes, à savoir le Qatar, le Koweït, la Palestine, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie, outre des troupes issues des provinces du Sud.

Dans une allocution de circonstance, le directeur du festival, Mohamed Lamine Ragheb a indiqué que l'organisation de cet évènement vise à faire connaître les spécificités culturelles locales, contribuer à la promotion du secteur touristique de la province et de la région et à assurer la professionnalisation de la course du dromadaire et la consolidation de l'attachement des jeunes à leurs racines.

Il s'agit aussi de consacrer le rôle de la course du dromadaire dans le patrimoine sahraoui et de mettre en exergue des potentialités de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra en matière d'élevage camelin, a souligné M. Ragab, qui est également président de la Fédération marocaine des courses de dromadaires.

Cette édition, a-t-il poursuivi, s'est distinguée par l'organisation d'une compétition de handball à dos de dromadaire dans les catégories masculine et féminine pour la première fois au Maroc, en vue de promouvoir cette pratique sportive auprès des jeunes issus des provinces du Sud, à même de les permettre de prendre part à des compétitions sportives d'envergure.

Considérées comme étant un sport arabe authentique, les courses de dromadaires ont fait l'objet d'intérêt particulier auprès des chercheurs, de par leur rôle dans la préservation et la pérennité du patrimoine des habitants des provinces du Sud et dans la sauvegarde de leurs coutumes et us face aux effets d'urbanisation.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation a été marquée par la présence notamment du président de la Fédération arabe des courses de dromadaires, Abdellah Al-Kouari, du secrétaire général de la Fédération, Hazam Nasser, du vice-président de la Fédération omanaise de cette discipline sportive, Muslim El Ktiri, du président de la Fédération mauritanienne, Yaslam Al-Moustapha, du chef de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, Fahd Ben Kayed et du vice-président qatari des courses de dromadaires, Abou Hamad Ibrahim, ainsi qu'une pléiade de personnalités intéressées par l'élevage camelin.

Au menu de cet évènement éclectique, figurent notamment des courses de dromadaires, une compétition de handball à dos de chameau, une tente de la poésie et un séminaire sur la filière cameline, outre la remise de prix aux vainqueurs dans les différentes compétitions organisées dans le cadre du festival.