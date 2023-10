Madagascar: Moto Club Maxiscooter 261 - Roadtrip exceptionnel de 3000 km dans le Nord

Le Moto Club Maxiscooter 261 a réalisé une randonnée sur l'axe routière la plus longue vers l'extrême Nord de l'ile en neuf jours.

Bouquet final. La boucle du Nord a permis au Moto Club Maxiscooter 261, l'un des motos clubs les plus actifs du pays, de réaliser le tour de Madagascar en Maxiscooter depuis 2017.

La boucle est donc bouclée après le roadtrip à Toliara en 2017.

Le club a réalisé son annuel roadtrip, du 10 au 19 octobre, sur l'axe routier le plus long et l'un des plus difficiles.

C'était une randonnée à motos vers Antsiranana, à plus de 1200 km d'Antananarivo.

L'équipe de onze motards a continué la boucle jusque dans la région Sava à Sambava, Antalaha et Vohémar, soit presque 3000 km de randonnée touristique. «Nous avons déjà eu la prévision d'aller dans le Nord, en 2021 et 2022, mais les infrastructures routières se sont dégradées considérablement (...) Concrétiser ce roadtrip était un grand défi pour nous», confie Jean-Marc Rajaobelison, président du club.

D'Antananarivo à Ambondromamy, soit 450 km de bitume, le Maxiscooter japonais reste dans ses aises. Avec des pointes à 170 km/h sur les meilleures lignes droites de la RN4, les onze Tmax ont bouclé la distance en huit heures.

La route menant à Antsohihy n'a pas donné raison au peloton qui est arrivé après le coucher du soleil.

%

Entre chaussées dégradées, nids de poules et les pauses, les 300km ont pris plus de trois heures.

La deuxième étape du roadtrip d'Ambanja à Ambilobe s'est faite le deuxième jour de voyage.

Certaines portions de la route sont tellement usées que le bitume a disparu.

La vitesse de croisière descend alors jusqu'à 20 km/h.

Les pannes classiques sont apparues avant l'arrivée à Ambanja, entre autres, la courroie externe cassée pour deux Tmax.

La portion la plus difficile commence au PK20, en sortant d'Ambilobe.

Le Maxiscooter de ville Yamaha Tmax a su s'adapter aux routes difficiles, à la boue, aux gravillons et à la poussière.

Le groupe est arrivé à Antsiranana vers 21 heures.

Pauses incontournables

Un des membres de l'équipe, Iriana Rabetokotany a, cette fois, opté pour une Honda Forza 750, issue de la première génération de scooter hybride, qui se différencie de son concurrent japonais de par sa puissance 750cc et un moteur vif en bicylindre.

Doté d'une roue avant de 17 pouces, la Forza arrive aisément à plus de 200kms/h sur la portion en asphalte à la sortie d'Ambilobe et devance ses confrères dans les chemins difficiles.

Les pauses ont été vraiment incontournables.

Au lieu des 100 km d'intervalle, le groupe a dû s'arrêter presque tous les 60 ou 70 km pour ne pas prendre de risque du sommeil blanc.

Le retour sur Antananarivo n'a pas été de tout repos non plus.

Il a plu la veille du départ et certaines portions ont été boueuses et impraticables par endroits.

Le club 261 s'est distingué par ses activités en deux roues, depuis sa création en 2017.

Regroupant une trentaine de membres, possédant majoritairement de grands scooters de plus 500cc et des motos à vitesses de grosses cylindrées, le club a toujours défini des objectifs sociaux chaque année, et favorise l'apprentissage de ses nouveaux membres dans la conduite d'une moto.