Sénégal: 'Humanitarian Award Global' - Mabigué Ngom récompensé pour l'ensemble de sa carrière dans l'humanitaire

Dakar — Le Sénégalais Mabigué Ngom, fonctionnaire des Nations unies, a reçu samedi, à Accra (Ghana), le prix Humanitarian Award Global, une distinction qui récompense l'ensemble de sa carrière dans l'humanitaire, indique un communiqué parvenu à l'APS.

M. Ngom, économiste- planificateur de formation, spécialiste en politiques publiques et en gestion du changement organisationnel, capitalise de nombreuses années d'expérience au niveau national et à l'international.

Il a été conseiller principal du directeur exécutif de l'UNFPA/directeur du Bureau de l'UNFPA auprès de l'Union africaine et de la CEA de l'ONU, directeur régional de l'UNFPA - Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (BRAOC) - Sénégal, Directeur de la Division "Programme" au Siège de l'UNFPA, Chef d'équipe pour Afrique de l'Ouest et du Centre - OMS/Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, conseiller de Programme pour l'Afrique subsaharienne - Fédération internationale pour la planification familiale - Région Afrique, Togo et Kenya, conseiller technique du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, et chef de division.

Mabingué Ngom est "reconnu pour ses contributions aux changements transformateurs qui font le lien entre les interventions humanitaires et le développement à long terme", souligne le communiqué. Au "cours des trois dernières décennies, rappelle-t-il, il a contribué de manière significative à la conception de la structure du dispositif humanitaire mondial et à sa mise en oeuvre. Il reste l'un des experts les plus engagés et les plus respectés dans ce domaine".

M. Ngom qui "possède une solide expérience dans le déploiement des données, des données probantes et des connaissances pour guider la prise de décision et former de puissantes coalitions en faveur des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes", est également présenté comme "un Champion des actions préventives dans tout le cycle du programme humanitaire.

Il a déjà reçu de nombreuses distinctions dont le prix Africa Peace Award pour lequel "il a été félicité pour ses efforts soutenus visant à rassembler les organisations de chefs religieux, les coalitions de jeunes, les groupes de femmes et les réseaux de communicateurs traditionnels afin de les amener à travailler avec les gouvernements et les partenaires internationaux".

En recevant sa distinction à Accra, il a plaidé en faveur d'un changement de paradigme dans les actions humanitaires en Afrique.

"Pour provoquer un changement, en particulier dans les comportements, nous devons entrer en contact avec les gens selon leurs propres conditions. Le paysage humanitaire a changé. Il faut, par conséquent, adopter des modèles qui sauvent des vies et préservent les moyens de subsistance", a déclaré Mabigué Ngom, dans des propos rapportés par le communiqué.