Sénégal: Kaolack -Perturbations et instabilités dans le système éducatif et universitaire - La CARES prépare un plan stratégique de maintien d'un climat apaisé

La Convergence des acteurs républicains pour l'équité et la solidarité (CARES), en collaboration avec les corps enseignant du primaire, moyen, secondaire et universitaire, les parents d'élèves et autres partenaires de l'école, a poursuivi, samedi 28 octobre, à Kaolack, une rencontre nationale d'échanges et de partage sur le système éducatif de manière générale.

C'était surtout pour discuter avec les enseignants et les éducateurs en particulier sur un concept politico-socioéconomique pour lutter contre les perturbations manifestes existant dans le système éducatif. Aussi pour voir ensemble les menaces et les stratégies qu'il convient de mettre en oeuvre pour juguler ces difficultés, aux regards des importants projets et autres objectifs définis par le président de la République.

Il s'agissait, dans cette démarche, de revisiter les améliorations qui ont été effectuées dans le système éducatif depuis 2012 par le gouvernement du président Macky Sall, de les étudier, les analyser et surtout appeler à se les approprier et mettre en place des dispositifs de communication, d'alerte précoce et de prise en charge, en cas de conflit. Pour l'instant, le partenariat avec les acteurs de l'éducation doit déboucher sur la confection d'un cahier de propositions en faveur d'une contribution à l'amélioration du système éducatif et l'apaisement des nombreuses tensions sociales qui empêchent le déroulement d'une éducation et d'une formation efficace au Sénégal.