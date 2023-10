Burkina Faso: Tour du Faso 2023/3e étape - Wouters Rutger nouveau maillot jaune

Le Belge Wouters Rutger a remporté la 3e étape du 34e Tour cycliste du Faso, hier 29 octobre. Couru sur un circuit fermé à Ouagadougou, le Belge a parcouru les 138km40 en 3h9mn28s avec une vitesse moyenne de 43,828km/h. Arrivé 4e, le Burkinabè Paul Daumont perd le maillot jaune au profit de Wouters Rutger et se contente du maillot vert au point.

Après les deux premières étapes, le Burkinabè Paul Daumont cède la tunique jaune au Belge, Wouters Rutger, vainqueur de la 3e étape du 34e Tour international cycliste du Faso courue sur un circuit fermé dans la ville de Ouagadougou, hier 29 octobre. Le Belge a parcouru les 138km40 en 3h9mn28s avec une vitesse moyenne de 43,828km/h. Au départ de cette étape, avec 67 coureurs, le sociétaire de l'AS Bessel était talonné par le Belge à 9s.

Après 24 km, 3 coureurs se détachent du lot. Il s'agit du Belge Heynen Wannes, du Burkinabè, Soumaila Sorgho et du Marocain Rahmou Anouar. Ils seront rattrapés par la suite par un autre trio avec à sa tête Boris Michel Tientcheu. Les fuyards mettront un écart allant de 18s à 30 voire 42s. Après quelques km, ils seront rejoints par un autre trio conduit par le Camerounais, Rodrigue Nounawé Kuere.

C'est d'ailleurs ce dernier qui enlève le 1er point chaud au km 70, plus précisément au 5e tour, respectivement devant le Marocain Essabahy Ibrahim et l'Ivoirien Emmanuel Kouadio Andé. Ce groupe de fuyards mettra un écart allant jusqu'à 58s avant d'être rattrapé juste avant le 7e passage sur la ligne d'arrivée. Au second point chaud, au km 112, le Marocain, Ed-Doghmy Achraf est le premier sur la ligne d'arrivée.

Il devance le Belge Wouters Rutger et le Marocain Sabbahi El Houcaine. A deux tours de la fin, c'est la vigilance totale, pas question de laisser un coureur s'échapper. La course reste groupée jusqu'au dernier virage pour le sprint final. Connu pour être le meilleur sprinter après les deux premières étapes, Paul Daumont ne tiendra pas respectivement devant le Belge, Wouters Rutger et les Marocains, Ed-Doghmy Achraf et Sabbahi El Houcaine. Désormais avec un retard de 3s, Paul Daumont perd le maillot jaune au profit du Belge.

Le Burkinabè se console désormais avec le maillot vert aux points. Le maillot rose des sprints intermédiaires demeure toujours la propriété du Burkinabè de l'équipe nationale, Mouni Vincent. Le maillot du meilleur jeune revient au Camerounais, Rodrigue Nounawé Kuere. Pour le directeur sportif de l'équipe de la Belgique, Hermann Beysen, après 3 étapes, il était inconcevable que son équipe ne gagne pas d'étapes. « Je ne suis pas habitué à ne pas gagner des étapes.

Je suis à ce Tour pour gagner des étapes. Le classement général ne m'intéresse pas », a-t-il informé. A la suite de Paul Daumont qui est à 3s seconde du maillot jaune, Mohamadi Ilboudo de l'équipe régionale du centre est à 54s du Belge. Pour rappel, la première étape du Tour du Faso, courue entre Ouagadougou et Pô, longue de 144km, a été remportée par Paul Daumont. Le Burkinabè avait enfilé la tunique jaune. Il avait été encore à l'arrivée de la 2e étape courue entre Nioryida et Ziniaré longue de 107,2km. La 4e étape du Tour du Faso se disputera ce jour entre Ouagadougou et Koupèla, longue de 136 km, avec 3 points chauds à Koulbila (44km5), Mogtedo (82km2) et Zorgho (105km,5).