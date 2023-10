Burkina Faso: SITHO-VITHRO 2023 - Le Niger présente ses potentialités

La 13e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO) dénommée SITHO-VITHRO s'est tenu du 26 au 29 octobre 2023 sous le thème : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ». Cette édition marque la présence du Niger, comme pays invité d'honneur.

C'est parti pour la 13e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) et la Vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou (VITHRO), du 26 au 29 octobre 2023, à Ouagadougou. Le Niger, pays invité d'honneur, s'est réjoui de l'honneur qui lui a été fait à ce SITHO-VITHRO 2023 dont le thème est : « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ».

La délégation nigérienne conduite par la ministre chargée du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, Guichen Agaichata, est forte de 36 personnes. Selon la ministre nigérienne, le thème cadre parfaitement avec les objectifs du Burkina Faso et du Niger, de faire jouer au tourisme un rôle moteur dans le développement socio-économique. « Cela est tout à fait possible en raison des immenses ressources dont regorgent notre espace et la volonté politique qui animent nos plus hautes autorités », a ajouté Guichen Agaichata. Pour elle, dans un contexte marqué par une crise du tourisme international, la promotion du tourisme intérieur demeure une alternative privilégiée pour le développement du secteur du tourisme en Afrique.

%

Dans la matinée ,du jeudi 26 octobre 2023, nous avons rencontré le responsable du pavillon du pays invité d'honneur par ailleurs ambassadeur de la culture et président-directeur général de Nomade artisanat et culture du Niger, Alkhousseini Ag Chekhou. Il dit exposer des chefs-d'oeuvre tirés et inspirés des valeurs artisanales africaines, des produits d'ameublements, des décoratifs d'intérieurs, des bijoux, des pupitres, des supports et des lits, le tout fait à base d'argent ou de cuir. «

Nous sommes venus montrer et présenter la force de l'Afrique, des artisans, des créateurs, des ingénieurs, qui sont l'âme de toute société. Quand on parle de tourisme et de l'hôtellerie, les chambres ou les hôtels dans nos pays, doivent être décorés par nos produits artisanaux », a -t-il indiqué. Selon le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel OUÉDRAOGO, c'est l'occasion de découvrir toutes les richesses, toute la diversité et la profondeur de la culture nigérienne. « Ici dans ce stand pays du Niger, il y a tellement de choses à découvrir, mais également tellement de valeurs à partager. Faire un tour dans ce stand finit de nous convaincre que nous avons tellement de choses en commun, tellement de proximité sur le plan des expressions culturelles et autres « , a-t-il indiqué.

Une alliance des cultures

Il a également relevé que l'alliance des Etats du Sahel n'est pas seulement une alliance diplomatique, militaire et stratégique. Elle est une alliance des peuples, une alliance des cultures et une alliance des potentialités, des identités et des valeurs. Alkhousseini Ag Chekhou s'est réjoui de sa participation à la 13e édition du SITHO-VITHRO 2023 et a soutenu présenter le savoir-faire de l'Afrique et de ses valeurs qui sont celles de l'hospitalité, de l'unité, de la cohésion et de la paix-.

« Il y a un hôtelier ce matin qui a commandé en grande quantité des oeuvres que nous avons amené comme les pupitres, les supports de décors, les lits etc », a-t-il précise. Le responsable du pavillon du Niger a appelé les autorités nigériennes et Burkinabè, à prendre des décisions politiques ou administratives pour que les hôtels et les lieux publics soient décorés de 40 à 60% par des créateurs locaux pour faire vivre l'artisanat.

« Notre message s'adresse à la jeunesse. Elle doit savoir qu'elle est une émanation de toutes les ethnies, avec des vertus de paix et de vérité. Je rends un vibrant hommage à ceux qui sont au front, qui veillent sur nous et qui nous protègent. Et aussi au Président le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il souhaité. Le produit touristique nigérien, est centré sur trois destinations principales.

Le tourisme saharien au Nord, le tourisme fluvial dans la vallée du Fleuve Niger et le Tourisme culturel qui est dominant dans le Centre et l'Est du Niger. Il regorge des potentialités touristiques et des curiosités qui font rentrer des devises et emploient une bonne partie de la population qui sont, entre autres, les artisans, les guides, les chauffeurs, les chameliers, les auberges, les hôtels et contribuent au développement économique. Le tourisme fait promouvoir l'échange culturel, la communication entre les peuples et attire des donateurs à savoir les ONG et les associations. Dans un contexte marqué par le terrorisme et de la souveraineté des Etats du Sahel, le Burkina Faso et le Niger ont renforcé leur partenariat. Il s'agit d'une coopération militaire, économique et socio-culturelle.