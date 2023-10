Tunisie: Saâd Bguir en quête de réhabilitation - Le maillot tunisien lui va si bien

«Un Aigle de Carthage n'aime pas qu'on le prenne pour un pigeon». A la lumière de l'injustice qu'il a vécue, cette expression, parue dans un site sportif bien connu, prend tout son sens quand il s'agit d'évoquer Saâd Bguir, ex-stratège du team Tunisie, de l'Espérance et de la Stayda.

Pour Saâd Bguir, milieu offensif d'Abha, la décision prise de l'écarter avant l'expédition mondialiste du Qatar est forcément restée en travers de la gorge. Et pour cause, selon le concerné, quelques jours avant la publication de la liste tunisienne pour le Mondial 2022, Jalel Kadri, lui-même, aurait demandé au pur produit gabésien de se préparer à participer au match d'ouverture contre le Danemark. Puis, entretemps, Bguir est «exclu» de la campagne du Mondial et c'est le nom du portier Aymen Balbouli qui est coché et ajouté au groupe du Team Tunisie. Histoire de dotations (primes accordées à chaque club tunisien qui a un joueur présent au Mondial, alors que Bguir joue en Arabie Saoudite) ? A cette période-là, un tas de rumeurs ont alimenté les gazettes et les discussions des puristes. Mais comme l'on dit, tantôt, la rumeur est toujours fondée...

Qu'à cela ne tienne cependant. C'est du passé et il faut tourner la page. Aujourd'hui, Saad Bguir, 29 ans, est en pleine possession de ses moyens et retrouve rythme et prestance après son retour au plus haut niveau sous la casaque de son club, Abha. Certes, en fin d'été, le gaucher pur tunisien a dû se résoudre à un arrêt ponctuel pour soigner une blessure double, au genou et à la cheville (après un choc avec un adversaire). Mais au-delà de la période d'indisponibilité qui a duré un mois, l'on a craint qu'il s'agisse d'une rupture des ligaments croisés, hypothèse vite écartée pour un joueur qui souffrait seulement d'une entorse.

Un retour conditionné ?

A présent, pour Bguir, il s'agit de vite dissiper les doutes sur son avenir en sélection et cela n'interviendra que par une main tendue de la part des tenants du team Tunisie, alors que les Aigles de Carthage ont tout à gagner du retour de Bguir dans son milieu naturel, l'équipe de Tunisie.

Aujourd'hui, des joueurs tel que Bguir ne courent pas les rues. C'est même une espèce en voie de disparition, un stratège à l'ancienne qui met le pied sur le ballon, sert des caviars et trouve le moyen de déséquilibrer tout un bloc adverse d'une feinte, un passement de jambe, un crochet, un assist décisif ou même d'une accélération fulgurante.

Lutin au pied gauche magique, promis à un bel avenir dès ses classes au Stade Gabésien, Saad Bguir a fini par convaincre son monde sur ses qualités indéniables en 2015, lors de la finale de la coupe de Tunisie face à l'Étoile Sportive du Sahel. Malgré la défaite, il signe un but magistral sur coup franc et délivre deux passes décisives. Il n'en fallait pas plus pour que l'Espérance Sportive de Tunis jette son dévolu sur l'enfant terrible de la Stayda. Puis, parti en été 2019 à Abha FC, club coaché par Abderrazek Chebbi, il fond rapidement dans le moule de l'équipe et devient le leader d'un onze passé du statut de promu à outsider ambitieux.

Elu joueur du mois dès ses premières apparitions avec Abha, Bguir monte en grade, marque régulièrement et produit du jeu surtout. La suite, on la connaît. En novembre 2022, à l'issue d'un stage de l'équipe nationale, il n'est finalement pas retenu pour participer à la reine des compétitions internationales. Dépité, frustré, Bguir annonce son retrait du Team Tunisie et aurait conditionné son retour au départ du président de la FTF...

La panoplie du soliste

Volet morphologie maintenant, sa petite taille est loin d'être un défaut, car elle lui permet de rapidement changer de direction et de le rendre quasiment insaisissable grâce à un toucher de balle d'exception. Ce faisant, mêmes les buts de Bguir sont un régal. Des réalisations représentatives de son style et de sa classe, avec des goals toujours aussi improbables, offrant un certain sens au spectacle. En clair, il est avant tout un joueur doté d'une technique raffinée. Et pour compenser un physique frêle, sa conduite de balle (quitte à nous répéter) lui permet de mettre son corps de manière à ce que le défenseur n'ait qu'une seule solution pour l'arrêter : la faute.

Ironie du sort, tout comme Tarek Dhiab, banni de la sélection durant cinq ans, avant de signer son retour d'une inspiration sublime et instinctive qui laissa Badou Zaki cloué dans sa zone, Saâd Bguir peut à son tour retrouver un jour le giron de l'équipe nationale, et éclaircir à nouveau le jeu offensif du Team Tunisie par sa palette technique et tous ses attributs décisifs..