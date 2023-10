Afrique: Equipe Nationale / Liste des oubliés de Jalel Kadri - L'antichambre de la sélection A

Beaucoup de joueurs sélectionnés par le passé ou sélectionnables en équipe nationale n'ont pas été retenus pour la tournée asiatique en Corée du Sud et au Japon avec l'échec qu'on lui connaît. Ne les oublions surtout pas, en vue de la CAN 2023.

Gardiens de but

Ali Jemal (33 ans-ESS)

Titulaire indiscutable avec l'ESS, champion de Tunisie en titre et qualifié à la phase des groupes de la Champions League. A son actif en ce début de saison, 6 clean sheets, soit des copies propres en 9 matchs. Sa dernière blessure peut être un handicap pour un retour en sélection.

Caractéristiques : taille de 1,92 m, âgé de 33 ans.

Amanallah Memmiche (19 ans-EST)

A son actif 5 clean sheets en 7 matchs depuis le début de saison.

Titulaire indiscutable à l'Espérance, il monte en grade en disputant l'African League. Très en vue face au TPMazembe à Radès.

Caractéristiques : jeune portier de 19 ans, palmarès vierge.

Défenseurs

Hamza Jelassi (32 ans-ESS)

Titulaire indiscutable avec l'ESS, champion de Tunisie en titre et qualifié à la phase des groupes de la Champions League. Il montre une régularité remarquable et une forte marge de progression.

Caractéristiques : joueur compétitif et performant.

Dylan Bronn (28 ans-Salernitana)

Faisant partie des cadres de l'EN, il est, cependant, non titulaire et non compétitif cette saison. A suivre.

Caractéristiques : joueur expérimenté aux 38 capes (2 buts) en sélection nationale.

Bilel Ifa (33 ans-Koweït SC)

L'ex-défenseur du Club Africain expérimenté a musclé son jeu ces dernières années et reste un élément précieux et disponible.

Caractéristiques : 38 capes en sélection nationale et une grande expérience.

Amine Cherni (22 ans-Laval)

L'arrière gauche de Laval en Ligue 2 française est leader. Il a été titularisé lors des 10 premières journées. Pisté par Jalel Kadri, il attend sa première convocation.

Caractéristiques : jeune espoir de 22 ans. Aucun carton jaune cette saison.

Mortadha Ben Ouannes (29 ans-Kasimpasa)

D'une régularité remarquable en Turquie avec Kasimpasa, club de milieu de tableau. Il aligne les bonnes performances et s'adapte bien au professionnalisme en Europe.

Caractéristiques : arrière gauche au style offensif avec 3 buts cette saison.

Hamza Mathlouthi (31 ans-Ezzamalek)

Titulaire à temps plein au sein d'Ezzamalek, il demeure décisif pour son club.

Caractéristiques : arrière droit percutant, avec 38 capes en sélection nationale.

Nader Ghandri (28 ans-Ajman)

Le défenseur central est en baisse de régime, mais reste un élément expérimenté derrière.

Caractéristiques : grande expérience internationale avec plusieurs passages en Belgique.

Omar Rekik (21 ans-Wigan)

Le défenseur central de Wigan en League One (3e division) anglaise est un élément à suivre de près, au regard de son jeune âge. On attend qu'il confirme tout le bien qu'on a dit sur lui.

Caractéristiques : 16 matchs avec Wigan et large marge de progression.

Rami Kaieb (26 ans-Djurgardens)

Passé en Suède au Djurgardens, le latéral gauche Rami Kaieb a du mal à s'imposer en équipe nationale. Il a déjà rallié la sélection.

Caractéristiques : bon en défense et appliqué.

Mohamed Amine Ben Hamida (27 ans)

L'arrière gauche espérantiste fait partie des cadres de son équipe et doit prendre ses responsabilités.

Caractéristiques : en disputant au maximum l'African League, africain, il retrouve la confiance.

Milieux de terrain

Mohamed Hadj Mahmoud (23 ans-FC Lugano)

Souvent mis sur le banc, le natif de Sousse et ancienne révélation de l'ESS monte en grade et grappille du temps de jeu dans une formation du Top 5 helvétique.

Caractéristiques : une Coupe de Suisse et une grande ambition.

Haykel Chikhaoui (27 ans-Ajman)

Le milieu offensif qui compte une seule cape en sélection nationale n'a pas fait le meilleur choix en rejoignant Ajman.

Caractéristiques : détenteur d'une coupe et une supercoupe de Tunisie. Un pied gauche beau à voir.

Firas Belarbi (27 ans-Sharjah-EAU)

Alors qu'il progresse régulièrement, sa récente non-convocation est une énigme.

Caractéristiques : 11 capes et 2 buts en équipe nationale.

Elyès Jelassi (29 ans-Al Masry)

Titulaire dans un club de milieu de tableau égyptien, mais régulier et décisif.

Caractéristiques : une cape en sélection nationale et bonne lecture de jeu.

Anas Hadj Mohamed (18 ans-Parme)

Un joueur qui joue dans un club emblématique italien, mais qui est généralement mis à la disposition des U20. Du talent évident.

Caractéristiques : son très jeune âge avec un bon niveau de jeu.

Samy Chouchane (20 ans-Brighton)

Autre pépite du football tunisien, il est mis à la disposition des espoirs et des olympiques tunisiens.

Caractéristiques : un jeune âge avec un bon niveau de jeu.

Yassine Amri (28 ans-Koweït SC)

Le milieu droit devrait avoir une chance d'être sélectionné pour démontrer l'étendue de son talent.

Caractéristiques : doté de facultés de servir ses compères de l'attaque idéalement. Il se mue parfois en buteur.

Oussama Abid (21 ans-ESS)

Grand artisan du titre de champion l'an dernier, un peu moins en vue cette saison, Abid est un atout offensif pour son équipe.

Caractéristiques : une convocation en attendant sa première apparition.

Attaquants

Hamdi Laâbidi (21 ans-CA)

Buteur patenté du Club Africain ces deux dernières saisons avec 17 buts toutes compétitions confondues et révélation du football tunisien. Il disputera la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Caractéristiques : rapide, bon de la tête et des 2 pieds surtout le droit, il a une marge de progression prometteuse.

Elias Saâd (23 ans-St-Pauli)

Titulaire à part entière avec son club en Bundesliga 2 qui joue la montée, il a 3 buts au compteur.

Caractéristiques : déjà convoqué en sélection nationale.

Amor Laâyouni (31 ans-Hacken)

L'attaquant en Suède est appelé par intermittence en équipe nationale sans perdurer. A son actif, un but avec les Aigles de Carthage.

Caractéristiques : sa taille de 1.91 m lui permet de jouer de la tête.

Seifeddine Jaziri (30 ans-Ezzamalek)

Souvent titularisé avec Ezzamalek. Seifeddine Jaziri est un élément compétitif et performant, malgré certaines maladresses devant le but.

Caractéristiques : il compte 10 buts en sélection nationale.

Saâd Bguir (29 ans-Abha)

L'attaquant, qui a décidé de ne plus rejouer en équipe nationale, doit être sollicité pour le relancer. Il a plus de difficultés cette saison, malgré deux buts à son actif.

Caractéristiques : un bon élément offensif doué sur les coups de pied arrêtés. Un sublime pied gauche.

Seifeddine Khaoui (28 ans-Khor Fakkan)

Disparu des radars après avoir brillé avec Clermont, club en déclin, le milieu offensif parfois ailier droit, Seifeddine Khaoui, doit retrouver l'étendue de son talent et de son jeu.

Caractéristiques : tonus et capacité à se placer dans les seize mètres adverses.

Oussama Bouguerra (25 ans-EST)

Vainqueur de la dernière Coupe de Tunisie, Bouguerra est un ailier gauche doté du sens du but, mais qui doit le prouver au plus haut niveau.

Caractéristiques : dribbleur et buteur avec une progression notable.

Youcef Abdelli (25 ans-ESS)

Un joueur titré champion de Tunisie et désormais convoité par les écuries européennes. Il est de retour de blessure.

Caractéristiques : jeu en mouvement comme attaquant de pointe et dans les couloirs.

Raki Aouani (19 ans-ESS)

Un jeune joueur véloce avec une grande marge de progression qui enchaîne les performances cette saison.

Caractéristiques : jeune joueur régulier et généreux dans l'effort.

Mohamed Ben Fredj (23 ans-Dijon)

Le buteur dijonnais en Nationale (3e division française), avec 2 réalisations, est passé, notamment, par la réserve de Marseille et Auxerre.

Caractéristiques : un potentiel intéressant.

Taha Yassine Khenissi (31 ans-Koweït SC)

Le buteur expérimenté est très efficace, avec un riche vécu en sélection et beaucoup d'activité sans ballon.

Caractéristiques : grande expérience avec 49 capes et 9 buts avec les Aigles de Carthage.