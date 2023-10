Maroc: Tétouan - Clôture de la 5ème édition de la rencontre Ajial de la capsule de sensibilisation

Tétouan — Les travaux de la 5ème édition de la rencontre Ajial de la capsule de sensibilisation, se sont clôturés samedi au cinéma espagnol de Tétouan, où la capsule « Clique » réalisée par Maha Benaziz, a été récompensée.

Organisé par le Centre Ajial pour la formation et la prévention sociale à Tétouan, relevant de la Rabita Mohammadia des Oulémas, cet événement de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la conclusion du programme de formation cinématographique pour la réalisation d'une capsule de sensibilisation au Centre Ajial, encadré par le réalisateur et chercheur en cinéma, Mohamed Said Derdabi

Quelques 17 capsules de sensibilisation sur les 25 reçues par le centre ont concouru pour le premier prix de cette édition, sous le thème « Dimension numérique », à travers laquelle les jeunes créatifs ont tenté de délivrer un ensemble de messages de prévention et de sensibilisation.

Le jury de cette édition était composé de personnalités éminentes de la scène cinématographique, éducative et intellectuelle au Maroc, notamment le chercheur et penseur du cinéma Hamid Aidouni, le réalisateur Jilali Ferhati et de la militante des droits de l'Homme Hakima Fassi Fihri.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi a indiqué que la génération actuelle est une « génération numérique par excellence », notamment avec la sélection du mot « App » comme mot de l'année 2010, donnant au numérique, une place centrale dans la communication, notamment chez les jeunes de cette génération.

Le concept d'analphabétisme a changé et n'est plus lié aux lettres, a-t-il ajouté, dans une déclaration à la MAP, notant que la connaissance se transmet désormais à partir de sources directes (scènes, faits ou lieux), aux destinataires par le son et l'image, qu'ils soient lecteurs ou non.

Et d'ajouter que la maitrise de ces concepts est devenue essentielle, soulignant que la communication entre les jeunes sur les réseaux sociaux s'apparente à une industrie, avec ses règles, son fil conducteur dans la communication, ainsi que d'autres outils tels que les couleurs, le son ou l'image. Si ces outils ne sont pas maitrisés, l'interlocuteur peut perdre en attractivité même si le sujet est extrêmement important.

S'agissant du thème de la prochaine édition de la rencontre Ajial de la capsule de sensibilisation, M. Abbadi à indiqué que le travail se fera sur la dimension des valeurs, à laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, accorde une attention particulière.

Le centre Ajial pour la formation et la prévention sociale, à l'origine de ces concours annuels, ambitionne de poser les bases d'une approche éducative fortifiante pour protéger les jeunes, les accompagner et renforcer leurs compétences et mécanismes pour affronter tous les comportements dangereux qui les touchent, notamment au sein du milieu scolaire et de la société en général.

Ce projet de formation préventive vise également à sensibiliser et à prendre conscience de tous les dangers et déviations, en s'appuyant sur la dimension artistique et esthétique pour décortiquer les pratiques dangereuses, et pour former des jeunes intéressés par cette voie, à devenir des intellectuels pour leurs pairs à l'avenir.