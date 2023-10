Cote d'Ivoire: Agboville-1ère session du conseil municipal d'agboville-n'cho acho albert appelle les conseillers à privilégier le fair-play

La première session 2023 du conseil municipal d'Agboville s'est tenue le jeudi 26 octobre 2023 la salle des fêtes de la mairie

Ce conseil municipal a réuni l'ensemble des cinquante conseillers municipaux que compte désormais la commune d'Agboville,

Examen et adoption du règlement intérieur du conseil municipal et des commissions, de la municipalité et du personnel de la mairie d'Agboville et la mise en place des commissions permanentes étaient les deux points inscrits à l'ordre du jour. Prenant la parole, N'cho Acho Albert, a rassuré l'ensemble de ses conseillers constitués, selon la loi de la proportionnalité, du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI), du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) et d'indépendants, de sa disponibilité à oeuvrer dans l'entente et la fraternité pour le bonheur de la population de la commune dont il a la charge.

« Hier, nous avons fait campagne mais aujourd'hui, nous devons regarder l'avenir. C'est pourquoi, je me félicite de la présence de mes adversaires lors de la campagne (...) Je souhaite une solidarité d'actions pour le bonheur de la population. Je souhaite des débats et un esprit fair-play constructifs et contributifs. Si certains sont offusqués, je souhaite qu'on adopte le bon ton », a souhaité l'ancien colonel des Douanes ivoiriennes. Poursuivant, il a rassuré ses collaborateurs de son entière disponibilité à demeurer à leur service. « Soyez rassurés que vous trouverez une oreille attentive de tous les conseillers et de moi-même », a lancé N'cho Acho Albert, maire d'Agboville et nouveau militant du Rassemblement des houphouétistes pour le développement et la paix (RHDP) à l'endroit des nouveaux conseillers issus des partis d'opposition et des indépendants.

Aussi, commentant les différents règlements intérieurs, le maire Acho Albert dit rêver grand pour la commune d'Agboville. Cet ancien commis de l'État de Côte d'Ivoire veut rêver toujours grand pour la commune. « Il faut qu'on s'inspire des grandes villes plus modernes. Et je dois dire que nous avons l'envie et la capacité de copier ce qui est bon pour Agboville. Quand j'arrivais en 2013 à la tête de cette mairie, le budget était estimé à 380 millions. À ce jour, j'ai réussi à le hisser à la hauteur de 1 milliard 200 millions. Il faut encore continuer la sensibilisation de la population pour le paiement des taxes et impôts pour que nous puissions atteindre la barre de 1 milliard 500 millions d'ici 2028, la fin de ce nouveau mandat. Nous avons de grands projets comme celui de la délocalisation du marché qui est sujet aux intempéries...», a confié N'cho Acho Albert à la presse lors d'un point de presse à son cabinet.