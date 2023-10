Cote d'Ivoire: Cgeci academy 2023 - Robert beugré mambé aux chefs d'entreprises - « L'innovation est le socle de votre avenir »

La 11ème édition de la CGECI Academy s'est achevée le vendredi 27 octobre 2023 à Abidjan.

Présent à la cérémonie de clôture de la 11ème édition de la CGECI Academy, le premier ministre Robert Beugré Mambé a réaffirmé la volonté du Président Alassane Ouattara d'accompagner les entreprises ivoiriennes.

Le chef du gouvernement ivoirien a rappelé la place prépondérante du secteur privé, qui demeure « le premier investisseur, avec 2/3 du total des investissements, le premier employeur, avec 83% des emplois formels créés dans l'économie nationale et le principal contributeur aux ressources budgétaires de l'État, à hauteur de 90% ». Au regard de ce poids dans l'économie, Robert Beugré Mambé a félicité l'ensemble des acteurs du secteur privé, regroupés au sein de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI) : « Sachez saisir les opportunités en faisant preuve d'ingéniosité, d'audace et de pragmatisme (...) L'avenir des entreprises africaines se décline dans une matrice à N équation pour N+ 1 inconnue. Cet avenir impose de la recherche permanente pour placer les curseurs là où il faut, quand il faut, comme il faut.

C'est dire que l'innovation est le socle de notre avenir, de votre avenir (...) La Côte d'Ivoire vous doit beaucoup. Je voudrais vous traduire la reconnaissance du gouvernement pour les actions que vous accomplissez au quotidien pour créer de la richesse, fournir des emplois à notre dynamique jeunesse et faire progresser l'économie ivoirienne en surmontant des obstacles ».

Depuis son accession à la magistrature suprême en 2011, le Président Alassane Ouattara a engagé ses gouvernements successifs à oeuvrer vigoureusement à l'amélioration de l'environnement des affaires et à soutenir l'éclosion d'un secteur privé compétitif et socialement responsable, selon le Premier ministre Robert Beugré Mambé. « Dans le cadre du PND 2021-2025, deux actions majeures sont envisagées : la création du Guichet unique de développement des PME (GUDE-PME), pour l'accompagnement et le financement des PME, qui représentent 98% des entreprises formelles et l'accélération du Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises (PEPITE), afin d'identifier et de sélectionner les PME-PMI ayant le plus grand potentiel de transformation et d'impact.

Le gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger est totalement engagé à poursuivre et à renforcer l'ensemble des actions engagées, en vue de bâtir un secteur privé ivoirien plus dynamique et plus compétitif, pourvoyeur d'emplois décents et durables pour les jeunes », a-t-il dit. Le président de la CGECI, Ahmed Cissé a énuméré les conditions à remplir, afin que les entreprises et les économies africaines gagnent en compétitivité, dans un environnement international de plus en plus concurrentiel : « Pour y parvenir, il nous faut un environnement des affaires et un cadre règlementaire attractifs et dynamiques, de la transparence dans les règles du marché, un système de formation et un capital humain de qualité, des coûts de facteurs de production raisonnables, un accompagnement des pouvoirs publics à l'accès aux marchés internationaux et un cadre institutionnel adapté pour promouvoir et faire émerger les champions nationaux ».