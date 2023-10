Afrique: Bouaké - Le directeur régional du commerce appelle au respect des prix sur les marchés

La direction régionale du Commerce et de l'industrie a organisé le mardi 24 octobre 2023 plusieurs visites sur les différents marchés de Bouaké pour s'assurer du respect des prix des produits de première nécessité par les commerçants.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le directeur régional du commerce de Gbêkê, Mamadou Fadiga, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, tient au respect des denrées alimentaires partout en Côte d'Ivoire. Selon lui, ces visites régulières de marchés visent à permettre aux agents de la Direction région de Gbêkê de s'assurer du respect des prix des denrées alimentaires.

« Il s'agit pour nous de faire en sorte que les populations ne subissent pas les coûts de la cherté de la vie. L'État de Côte d'Ivoire à travers le Ministère du Commerce et de l'Industrie veille à ce que les marchés soient régulièrement approvisionnés et qu'il y ait une fluidité au niveau des circuits de distribution. Plusieurs arrêtés ont été pris par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. Nous sommes régulièrement sur le terrain pour suivre les activités des opérateurs économiques et nous nous assurons du respect des mesures gouvernementales », a dit Mamadou Fadiga.

Par ailleurs, il dit avoir constaté une pénurie au niveau de la disponibilité du sucre. « Il faut dire que le sucre connaît une pénurie au niveau de tout le pays. Et nous n'accepterons pas que cela soit un prétexte pour certains commerçants pour augmenter le prix du sucre. Le gouvernement prend toutes les dispositions pour alléger le pouvoir d'achat des populations », a souligné Mamadou Fadiga.

Cette visite de terrains bimensuelle rentre également dans les activités des préparatifs de la coupe d'Afrique des nations (CAN) dont la ville de Bouaké va abriter une poule. Occasion pour Mamadou Fadiga de rassurer les populations de Bouaké qu'au niveau de la direction Régionale du ministère du commerce de Gbêkê, l'on veille au grain pour éviter les excès en cette période de fête du ballon rond africain « où les prix prennent l'ascenseur ».

Il a indiqué que la direction a pris des dispositions contre les commerçants véreux « Nous avons donc, un arsenal juridique qui nous permet de contrôler le marché afin que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans les tendances inflationnistes sur le marché comme certains pays. La lutte contre la vie chère ne doit pas être un slogan mais une réalité. Un voeu cher au Président de la République, Alassane Ouattara. Celui qui ne respecte pas le plafonnement des prix sera soumis à des amendes », a souligné Mamadou Fofana. Dans tous les marchés de la ville où la délégation s'est rendue, les commerçants ont salué l'initiative du directeur régional du Commerce et de l'Industrie. Selon eux, ce genre d'initiative rassure les consommateurs et permet aux commerçants de respecter le plafonnement des prix des denrées alimentaires et autres produits de grande consommation.

Aboubacar Al Syddick à Bouaké