Angola: L'Angola produira 71% d'énergie propre d'ici 2027

Luanda — D'ici 2027, la capacité de production d'énergies renouvelables de l'Angola atteindra 71 pour cent du total qui sera produit dans le pays, a déclaré lundi l'ingénieur João Fernandes, de la Direction nationale de l'énergie et de l'électrification rurale, du ministère de l'Énergie et de l'Eau.

Dans une interview accordée à l'Angop, l'ingénieur a expliqué que plus de 62% de la production énergétique du pays provient de sources renouvelables, notamment l'eau et le photovoltaïque (solaire). Ces deux combinaisons, selon le technicien, ont désormais un poids considérable dans la capacité à produire de l'énergie propre.

La matrice énergétique de l'Angola comprend 59,79% d'énergie hydroélectrique, 35,74% d'énergie thermique, 3,81% d'énergie solaire et 0,57% d'énergie hybride. Au total, 63,6 % de l'énergie produite au niveau national provient de sources propres.

Pour atteindre l'objectif de 71% d'énergie propre, prévu dans le Plan de développement du secteur électrique, la source a indiqué compter sur la centrale hydroélectrique de Caculo Cabaça, qui produira 2.100 mégawatts (MW) et sur plusieurs projets d'énergie solaire.

Quant aux projets, il s'agit de la centrale photovoltaïque de Biópio, la plus grande d'Afrique subsaharienne, avec une capacité de production de 188,8 MW, Baía Farta avec 96,7 MW, Catete et Laúca, qui introduiront 500 mégawatts supplémentaires.

En plus de ceux-ci, il y a aussi plus de cinq projets de centrales photovoltaïques, qui introduiront environ 70 MW, la centrale de Quilengues, qui aura une capacité de 80 MW et la centrale de Caraculo, projetée pour 50 MW, mais produisant déjà 25 MW depuis l'inauguration de la première phase.

Selon l'interlocuteur, l'Angola dispose actuellement d'une capacité de production d'énergie solaire estimée à 285,50 MW et l'objectif est d'atteindre un peu plus d'un gigawatt.

Les sources d'énergie hydroélectrique et solaire, selon l'ingénieur, sont celles qui offrent une grande capacité énergétique à l'Angola.

"Nous avons la plus grande capacité en eau d'Afrique et également le plus grand potentiel d'énergie solaire au monde. Nous avons un potentiel d'énergie solaire qui varie chaque année de 1,3 à 2,3 kilowatts/heure par mètre carré. Je pense que c'est l'un des meilleurs au monde», estime l'interlocuteur.

La capacité de production d'énergie s'élève actuellement à 6,2 gigawatts et devrait atteindre 8 gw en 2027. Le taux d'électrification est de plus de 42% et devrait atteindre 50% en 2027, en combinant les différentes sources d'énergie.

Investissements dans les énergies renouvelables

En comparant les avantages entre les énergies fossiles et renouvelables, João Fernando a dit que les combustibles fossiles sont courants, génèrent des émissions de gaz à effet de serre très élevées, principalement du dioxyde de carbone, et ont un coût d'exploitation de 24 heures et que la combustion de combustibles les rend trop coûteux au prix d'une centrale thermique.

La centrale hydroélectrique (énergie propre) a un coût d'exploitation moins cher, mais le coût des travaux est beaucoup plus cher, et est très dépendant de l'intermittence des rivières, si elles ont un débit élevé, car le débit des rivières est faible.

Quant à l'énergie solaire, elle dépend de l'incidence de l'ensoleillement tout au long de l'année. Il y a des périodes avec moins d'incidence et aussi avec plus. « L'idée d'investir dans les énergies renouvelables est de trouver la meilleure combinaison et de surmonter les faiblesses d'une technologie avec les forces des autres. D'où la nécessité d'utiliser différentes sources d'énergie, de se diversifier », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l'objectif est également, dans la limite des capacités et du potentiel, de trouver un moyen de produire l'énergie la moins chère, mais avec la meilleure qualité possible, en fonction des intermittences ou des dévalences de chaque source d'énergie.

