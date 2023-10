Angola: Un gouvernant encourage les professionnels de l'ANGOP à continuer d'informé avec rigueur et impartialité

Sumbe (Angola) — Le gouverneur provincial de Cuanza Sul, Job Capapinha, a encouragé lundi, dans la ville de Sumbe, les professionnels de l'Agence Angola Presse (ANGOP) à continuer d'informer avec rigueur et impartialité, en faveur de l'harmonie sociale et de la consolidation de l'État démocratique et de droit.

Dans son message de félicitations, à l'occasion du 48ème anniversaire de l'Angop, qui se célèbre ce lundi 30 octobre, Job Capapinha a encouragé les professionnels à renouveler leur énergie pour la production continue d'informations et de contenus avec clarté, dans l'accomplissement de la tâche de toujours informer avec vérité.

Selon le gouvernant, le pays traverse une époque fortement marquée par d'importants changements politiques, culturels, économiques et sociaux, notamment dans le secteur des technologies de l'information, qui exigent que chacun ait une vision compétitive, avec la perspective que gagne celui qui dominera le mieux la gestion de l'information, pour la réussite de tout projet.

"A l'occasion du quarante-huitième anniversaire de l'Angop, je félicite, en mon nom et en celui du Gouvernorat provincial, tous les travailleurs de cette organisation médiatique, en particulier ceux de Cuanza Sul, pour la célébration d'un nouvel anniversaire. Je vous souhaite bonne santé, paix et prospérité », conclut la missive.

L'ANGOP a été créée en juillet 1975, sous le nom d'Agence Nationale Angola Presse (ANAP). Dans un premier temps, ses travaux étaient diffusés sous forme de bulletin imprimé, jusqu'à ce que, le 30 octobre de la même année, elle lance sa première dépêche télégraphique.

Le 2 décembre 1975, l'agence adopte son nom actuel et définitif "Agence Angola Presse", lançant, à cette date, sa première dépêche avec le sigle ANGOP.

Le 2 février 1978, elle est transformée en organe d'État, par décret présidentiel.

Du point de vue informationnel, l'ANGOP a opté, en 1991, pour diffuser son travail 24 heures sur 24, et a également introduit des innovations au niveau rédactionnel et technique.

En février 2000, la société a commencé à émettre via Internet, un moyen de distribution plus efficace et un contact direct avec le public.

En 2008, l'agence entre dans une nouvelle ère en lançant son portail d'information, ce qui lui permet d'accroître son engagement auprès du public.

L'ANGOP dispose de délégations dans les 18 provinces de l'Angola et de correspondants dans plusieurs municipalités.

À l'étranger, elle a des correspondants au Portugal et au Canada.