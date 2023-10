Angola: L'Angola présente des technologies de protection environnementale et sociale à la Foire allemande

Luanda — La délégation angolaise présente à Nuremberg, en Allemagne, pour participer à la 74ème édition de la "Foire des Idées, Innovations et Nouveaux Produits" (IENA), présentera des services et créations technologiques liées à l'environnement et au domaine social.

Ces projets proposent de garantir un environnement plus sain et peu de pollution, comme c'est le cas du projet e-waste (Waste Management System) visant à collecter les déchets solides, en indiquant des éco-points d'élimination et de collecte sélective des déchets.

Selon le coordinateur de la délégation angolaise, Padoca Calado, pour cette édition, le pays est représenté par des inventeurs universitaires, des instituts de recherche et des indépendants, avec différents projets.

L'Université Agostinho Neto (UAN) présente à l'événement le "E-Waste" - Système de gestion des déchets, dans le but de faciliter la gestion et le suivi des déchets, de la collecte à l'élimination appropriée, en optimisant les itinéraires, en identifiant les points de collecte et en promouvant le recyclage et réutilisation des matériaux.

À son tour, la plateforme de sensibilisation à l'environnement offrira l'accès à des contenus éducatifs sur des questions environnementales pertinentes, telles que le changement climatique, la conservation de la biodiversité, la gestion des déchets et l'utilisation durable des ressources naturelles.

%

Le système de surveillance de la qualité de l'air environnemental vise à collecter, traiter et analyser les données liées à la pollution de l'air, permettant, si nécessaire, des mesures d'atténuation appropriées pour protéger la santé publique et l'environnement.

Les projets comprennent également le système de sécurité dans la circulation- un accessoire informatique conçu pour surveiller, analyser et améliorer la sécurité sur les routes, dont l'objectif principal est de réduire les accidents.

La liste des projets comprend également le Système de surveillance de la préservation des écosystèmes - une plateforme de surveillance, d'analyse et de protection des écosystèmes, dont l'application vise à garantir la préservation des habitats, des espèces et des ressources naturelles, en fournissant des informations précieuses pour la prise de décision en matière de gestion environnementale.

Il existe également le Catastrophe Savior - Système d'alerte aux désastres naturelles, conçu pour analyser et classer des points géographiques afin de fournir des données sur la sécurité des différentes régions, en tenant compte des différents types de catastrophes naturelles, pour sauvegarder la vie des personnes et des animaux, en leur indiquant d'éventuels endroits de sécurité au cas où ils se trouveraient dans des zones à risque, ainsi que AngoTranscritor - système de transcription, une solution destinée au portugais parlé en Angola qui vise à automatiser et optimiser le processus de transcription, permettant la conversion d'audio, vidéo et de texte de manière efficace et précise.

Les participants angolais ont également apporté les Chroniques de Njinga Mbandi, un jeu qui raconte l'histoire de la libération de l'Angola et aborde des thèmes sur la culture africaine.

Le jeu permet également de connaître les us et coutumes du peuple angolais et le cheminement historique de la lutte de libération nationale, tels que : les armes utilisées, les costumes, les tranchées, les types d'hébergement refuge ainsi que les traités.

Pour cette 74ème édition de la Foire des Idées, Innovations et Nouveaux Produits (IENA 2023), la délégation angolaise est composée de 10 personnes, parmi lesquelles des responsables universitaires et des inventeurs, avec 32 projets enregistrés.

Lors de la dernière édition, en 2022, le pays a remporté 14 médailles, dont trois d'or, deux d'argent et neuf de bronze, atteignant la barre des 109 médailles, 26 d'or, 36 d'argent et 47 de bronze.