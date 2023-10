Angola: Un juge lance le livre 'Responsabilidade Civil do Fornecedor'

Porto Amboim (Angola) — Le juge à la retraite Carlos Magalhães a lancé le livre "Responsabilidade Civil do Fornecedor" (Responsabilité civile des fournisseurs), face à la loi angolaise de protection du consommateur - Confrontation avec la loi portugaise, lors d'un événement organisé samedi, à Porto Amboim, province de Cuanza Sul.

La partie centrale du livre, avec 638 pages et six chapitres, met en évidence, entre autres, « l'évolution historique du consommateur », « la protection du consommateur en droit angolais », « les clauses contractuelles générales », « le régime de responsabilité civile des producteurs » et « Responsabilité civile du code civil dans la loi angolaise sur la protection du consommateur ».

Walter Sebastião, qui a présenté l'ouvrage, a déclaré qu'il s'agit d'un livre scientifique, de thèse et d'exposé, dans lequel l'auteur fait une incursion dans les éléments de consommation, de consommateur et de fournisseur, ainsi que de biens et services.

A l'occasion, l'auteur du livre a exhorté chaque citoyen à connaître et appliquer ses droits.

Carlos Magalhães est né dans le quartier Lila, de la ville de Porto Amboim, le 12 novembre 1950.

Il est juge conseiller à la retraite auprès de la Cour constitutionnelle et professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto et professeur à l'Université méthodiste d'Angola et à l'Institut Supérieur Polytechnique International d'Angola (SIA).