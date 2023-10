Algérie: Boughali préside une réunion de coordination pour la création d'un réseau parlementaire dédié aux jeunes

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a présidé, dimanche à Alger, une réunion de coordination pour la création d'un réseau parlementaire dédié aux jeunes dans le but de permettre à cette catégorie de participer à l'élaboration de la politique générale de l'Etat et d'améliorer la performance parlementaire.

A cette occasion, M. Boughali a souligné que l'objectif de la création de ce réseau parlementaire dédié aux jeunes "est de donner aux jeunes députés l'opportunité de démontrer leurs capacités et aptitudes, de participer à l'élaboration de la politique générale dans son volet relatif à la jeunesse et d'améliorer la performance parlementaire".

Le réseau permettra également aux jeunes parlementaires d'"intensifier leurs actions de proximité et de sensibilisation aux niveaux local et national avec leurs homologues, l'objectif étant de renforcer leur présence sur la scène politique et de favoriser l'échange d'informations, la concertation autour de la politique générale de l'Etat et la participation à sa formulation, notamment en ce qui concerne la jeunesse", a-t-il ajouté.

Il a souligné, dans ce contexte, que le réseau en question aura à assumer plusieurs missions, dont "veiller à maintenir des contacts permanents avec les différents partenaires et instances régionales et internationales en lien avec la jeunesse en vue de promouvoir l'échange d'idées et d'expériences pionnières et de faire connaître les acquis de l'Algérie".

Quant à la composante du réseau parlementaire, M. Boughali a souligné qu'il comprenait 92 députés, dont 11 femmes, âgés de moins de 40 ans, ajoutant que sa structuration et sont règlement intérieur feront l'objet d'un débat collégial.