Algérie: In-Salah - Une délégation ministérielle pour s'enquérir du secteur de l'Agriculture

IN SALAH — Une délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendue dans la wilaya d'In-Salah pour s'enquérir de la situation du secteur de l'Agriculture, des potentialités existantes et de cerner les différentes contraintes en vue de relancer ce secteur dans cette jeune wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de la délégation.

"Cette visite intervient en application des instructions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural visant à s'enquérir de près des contraintes rencontrées, afférentes notamment au problème de stockage des céréales et légumes, régularisation des dossiers de certains opérateurs agricoles ayant réussi à exploiter leurs terres agricoles en sus de l'examen et le recensement du foncier agricole à investir dans la région", a affirmé le représentant de la délégation, le directeur du foncier agricole et de la mise en valeur des terres au ministère, Wahid Tefiani.

La visite tend, selon le même responsable, à examiner les opportunités à même de promouvoir l'investissement agricole qui requiert une véritable étude des terres arables et rentables en termes de développement des cultures stratégiques et l'investissement dans d'autres segments en fonction des capacités existantes en perspective de la création d'une superficie agricole à l'effet de promouvoir l'investissement agricole dans la région.

La délégation, qui s'est félicitée de l'écho favorable manifesté par les autorités locales et les acteurs du secteur de l'Agriculture quant aux solutions proposées aux problèmes rencontrés, a tenu une réunion élargie, en présence du wali d'In-Salah, Abdelkader Bendjima, des services et organismes en rapport avec le secteur agricole, dédiée à l'examen de la situation du secteur à In -Salah.

Dépêchée par le ministère de l'Agriculture et du développement rural, la délégation, qui a achevé dimanche sa tournée dans la région, est composée de l'inspecteur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), du directeur de la réglementation foncière et de la mise en valeur des terres, du directeur chargé de la production et de la régulation des filières agricoles et d'autres responsables.