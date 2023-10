Algérie: Salon Agrest-Expo à Constantine - Intérêt pour les techniques agricoles modernes et les systèmes d'irrigation innovants

CONSTANTINE — La deuxième édition du salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'emballage de l'Est (Agrest-Expo), clôturée samedi après-midi au complexe culturel Ahmed-Bey de Constantine, a suscité un vif intérêt des nombreux visiteurs, notamment dans les stands mettant en relief les techniques agricoles modernes et les systèmes d'irrigation innovants destinés à améliorer efficacement les production agricoles.

La 4è et dernière journée de cette manifestation, ouverte jeudi dernier, a été marquée par une affluence remarquable d'investisseurs agricoles et d'opérateurs économiques qui se sont intéressés à tous les pavillons du Salon, en particulier aux offres d'entreprises proposant des solutions innovantes en matière "d'agriculture intelligente" et de contrôle à distance des systèmes d'irrigation pour rationaliser l'eau à l'aide de l'intelligence artificielle.

Parmi les ailes du Salon ayant attiré le plus l'attention des spécialistes du secteur agricole, figurent les programmes électroniques modernes utilisant des capteurs à distance, proposés par des entreprises du secteur privé et des start-ups.

Des programmes ayant la capacité d'analyser les informations pour aider l'agriculteur à prendre la meilleure décision et obtenir, ainsi, une production optimale à des coûts réduits, et pour l'aider à maîtriser les risques que représentent les divers ravageurs menaçant les plantes et le sol, ainsi qu'à surveiller les différents stades de développement et de croissance des cultures.

Des capteurs placés dans les champs et les serres collectent des données précises et des cartes détaillées de tous les terrains et ressources de la région ce qui permet de contrôler l'acidité et la température du sol, les niveaux de luminosité, l'humidité et la pression atmosphérique, le tout afin de déterminer avec précision la quantité de pesticides nécessaire pour éviter une utilisation excessive de produits chimiques, et pour parvenir à une "agriculture propre ".

D'autre part, les technologies développées dans le domaine de l'irrigation intelligente utilisent la connexion des équipements agricoles à des appareils intelligents pour les contrôler à distance via l'Internet, au moyen de smartphones ou de tablettes électroniques, permettant ainsi d'envoyer et de recevoir des données dans le but de les exploiter au mieux pour obtenir des cultures de haute qualité.

Le commissaire du salon international, Ahmed Hanniche, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que ce salon, « le seul dans l'est algérien à s'intéresser à l'agriculture et aux industries agroalimentaires », s'attache à « concrétiser la nouvelle stratégie de l'Algérie en présentant des technologies modernes dans les domaines de l'agriculture et de l'irrigation, ce qui réduira le taux de dommages aux cultures et donnera plus d'efficacité à l'investissement dans le domaine agricole, en particulier pendant le stress hydrique où des systèmes d'irrigation innovants permettent d'économiser de grandes quantités d'eau et de donner un meilleur rendement dans l'optique d'assurer la sécurité alimentaire ».

Selon lui, ce salon a représenté "une opportunité pour les exposants de l'intérieur du pays d'interagir avec leurs homologues étrangers et d'échanger des expériences", soulignant qu'il se trouve des exposants algériens qui sont parvenus à exporter vers des pays africains et européens, prouvant que le produit algérien a la qualité requise pour s'imposer sur les marchés internationaux.

Il est à noter que plus de 40.000 visiteurs, dont des représentants de 27 ambassades et conseillers économiques de plusieurs pays étrangers, ont été dénombrés durant les quatre jours de ce Salon, qui a également permis la conclusion de plus de 30 conventions de partenariat et d'affaires entre investisseurs agricoles et opérateurs économiques, dont de nombreux accords préliminaires pour lancer de nouveaux projets dans différentes wilayas de l'Est algérien.