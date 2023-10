Algérie: Finances - La COSOB organisera une Journée d'information sur le financement participatif

ALGER — La Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) organisera prochainement une Journée d'information sur le financement participatif "Crowdfunding" qui consiste à collecter des fonds via des plateformes internet.

Selon un communiqué de la COSOB, cette Journée aura pour objectif d'expliquer les détails de ce nouveau système entériné par arrêté, publié au Journal officiel n 68, portant approbation du règlement de la COSOB n 23-01 du 12 avril 2023 qui fixe les conditions d'agrément, d'exercice et de contrôle des Conseillers en investissement participatif (CIP).

L'activité principale du CIP consiste à la création et la gestion, sur internet, de plateformes de conseil en investissent participatif et de placement de fonds du grand public, dans des projets d'investissements participatifs.

Mettant en avant ce système moderne, la COSOB considère que le financement participatif est "l'une des innovations les plus importantes dans le domaine des technologies financière modernes (FINTCH), permettant aux projets innovants d'accéder à des mécanismes de financements plus appropriés".

Dans ce cadre, elle a expliqué dans son communiqué que la préparation de ce règlement s'inscrit dans "le cadre des efforts déployés par la COSOB pour offrir ses mécanismes de financements alternatifs et appropriés qui contribuent au développement du tissu des startups et des petites et moyennes entreprises".

"Le financement participatif étant l'une des options les plus importantes disponibles qui permet d'obtenir des financement du grand public dans des délais court et à moindre coût en utilisant des plateformes électroniques spéciales qui facilitent la communication directe entre porteurs de projets et investisseurs", a-t-elle fait valoir, ajoutant que "cela contribuerait grandement au dynamisme que connaît notre pays dans le domaine de la technologie financière et des startups".