Sénégal: Saint-Louis - Lutte contre la migration irrégulière - La Marine Nationale intercepte deux embarcations entre samedi et dimanche

La Base Navale de Saint-Louis de la Marine Nationale a intercepté, entre samedi et dimanche, en haute mer, deux embarcations de fortune. Le première, interceptée le samedi, avait en son bord 141 personnes, tous des candidats à la migration irrégulière. Il y était recensé 10 filles et 2 enfants, un corps sans vie et 23 blessés graves victimes d'agressions et évacués à l'Hôpital régional de Saint-Louis. La seconde pirogue a accosté, dans la nuit de dimanche, à Guet-Ndar, avec plusieurs blessés et deux pertes en vies humaines.

La recrudescence du phénomène de la migration irrégulière inquiète au plus haut niveau des populations de la Saint-Louis, précisément celles de la Langue de Barbarie qui assistent, ces jours-ci, à des épisodes difficiles. Entre samedi et dimanche, les ambulances des Sapeurs-pompiers et de l'Armée ont fait plusieurs allers-retours entre les quartiers de la Langue de Barbarie et l'Hôpital régional de Saint-Louis, pour l'évacuation des blessés qui étaient à bord des embarcations de fortune en partance pour les côtes européennes.

En effet, dans la pirogue interceptée par la Marine Nationale en haute mer, le samedi 28 octobre, il y avait 141 personnes dont 10 filles et deux enfants, un corps sans vie, 23 blessés graves victimes d'agression et qui ont été évacués à l'Hôpital régional de Saint-Louis, pour des soins d'urgence. D'après les témoignages recueillis, la pirogue serait partie de la Gambie, depuis plus d'une semaine. Elle aurait fait escale dans plusieurs localités de la côte sénégalaise où elle aurait embarqué des passagers. C'est finalement samedi dernier qu'elle a été interceptée, en haute mer, par la Marine Nationale qui l'a escorté jusqu'à la Base Navale de Saint-Louis.

Dans la nuit de dimanche également, deux autres pirogues avaient été interceptées par les Forces de Défense et de Sécurité de la région de Saint-Louis. Pendant ce temps, à Gandiol, un autre corps sans vie a échoué sur la plage où une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière avait chaviré quelques jours avant. Le même scénario s'est produit à la plage de Guet-Ndar où une autre pirogue a échoué dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs candidats ont été interpellés par la Marine Nationale, tandis que d'autres se sont fondus dans la masse au niveau de ce quartier. Deux d'entre eux ont perdu la vie et leurs corps sont à la morgue de l'Hôpital régional de Saint-Louis. La Brigade de la Gendarmerie Nationale a ouvert une enquête.