Ile Maurice: Lancement du Maybelline The Falsies Surreal Extensions Mascara

Avoir des cils digne des extensions, on adore ! The Falsies Surreal Extensions Mascara, c'est la révolution en matière de beauté des cils. Plus longs, plus volumineux, ces derniers apportent la touche finale pour un regard revolver. Qui dit produit révolutionnaire, dit lancement en grande pompe. C'est au Hennessy Park Hotel que BrandActiv, partenaire exclusif de Maybelline New York à Maurice, que le nouveau mascara a fait son show, le vendredi 20 octobre dernier.

Une soirée glamour jusqu'au bout des cils. Make up artists, influenceurs, entre autres invités, avaient répondu présents lors du lancement du The Falsies Surreal Extensions Mascara de Maybelline. L'occasion de découvrir un tout nouveau produit à la technologie avancée et à l'effet wow.

«Conçu pour celles qui recherchent un regard spectaculaire sans avoir recours aux extensions de cils, ce nouveau mascara promet une longueur et un volume inégalés. Grâce à sa formule unique, The Falsies Surreal Extensions Mascara étire et allonge les cils, offrant ainsi une apparence d'extensions naturelles. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des cils plus longs, plus épais et plus noirs dès la première application,» a expliqué Deborah Lemarchand, Brand Manager chez BrandActiv.

[De g. à d.] Norbert Jean, Cedric Lanappe, Deborah Lemarchand et Ivani Appadoo.

La beauté au futur

Plus qu'un mascara, The Falsies Surreal Extensions Mascara joue la carte du surréalisme et repousse les limites de la beauté. Ce produit signé Maybelline utilise une technologie hybride de fibres, soit un mélange de fibres de différentes tailles, allant jusqu'à 3 mm. Quant à sa brosse en spirale allongée, elle charge les cils de la racine à la pointe, offrant un résultat bluffant. Obtenir naturellement l'effet que seules les extensions offrent habituellement, welcome dans le futur !

Pour Norbert Jean, Head of Personal and Home Care de BrandActiv, ce mascara répond clairement à une demande forte des clients fidèles sur le marché mauricien. «L'univers du maquillage est en constante mutation. Il est impératif pour nous de demeurer à la pointe, d'être à l'écoute et de répondre aux attentes de nos consommateurs. Ce mascara est l'outil idéal pour les professionnels du maquillage en quête d'excellence. Notre confiance en la progression de la marque repose sur notre engagement à offrir des produits à la fois qualitatifs et performants.»

Une marque devenue légende

Il y a des marques qui se passent de présentation et qui trônent dans les plus hautes sphères de la beauté. C'est le cas de Maybelline New York, leader mondial des cosmétiques, disponible dans plus de 100 pays et en constante évolution. Depuis son lancement en 1923, la maison n'a eu de cesse de révolutionner le monde de la beauté, faisant de ses produits des indispensables. Maybelline New York a toujours misé sur des technologies avancées et des formules spécialisées. Preuve en est une fois encore avec le nouveau The Falsies Surreal Extensions Mascara.

Pour choisir The Falsies Surreal Extensions Mascara ?

36% plus de longueur pour des cils qui défient la réalité.

10x plus de volume pour un impact surréaliste.

Une formule végétalienne, sans ingrédients d'origine animale, ni sous-produits.

Convient aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles de contact.

Tests positifs validés par des ophtalmologistes.

Tenue jusqu'à 24 heures.