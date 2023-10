Maroc: Colloque international sur la violence en milieu scolaire, les 1er et 2 novembre prochain à Rabat

Rabat — Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) organise les 1er et 2 novembre prochain à Rabat, un colloque international sur le thème "la violence en milieu scolaire: connaissances, politiques et pratiques".

Ce colloque, qui sera organisé en marge de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement en milieu scolaire, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), est l'occasion d'élaborer des recommandations concrètes pour lutter et prévenir la violence en milieu scolaire, indique le CSEFRS dans un communiqué.

Il a également pour objectif de contribuer à la construction et à la mise en commun des connaissances à même de promouvoir un environnement scolaire sain, sûr et respectueux, où les élèves pourront évoluer dans les meilleures conditions d'apprentissage et de développement personnel, ajoute la même source.

Les travaux de ce colloque s'appuieront notamment sur les résultats de l'étude sur la violence en milieu scolaire au Maroc, menée par le CSEFRS en partenariat avec l'UNICEF, et qui seront présenter pour la première fois à cette occasion.

Le but est de mener la réflexion en vue d'identifier les initiatives, les bonnes pratiques et les modèles éducatifs favorisant la non-violence, dans une perspective comparative et interdisciplinaires, tout en identifiant les principaux facteurs restrictifs pour des réponses efficaces en matière de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire.

A cette fin, le colloque réunira des experts et des praticiens de différents pays et de divers horizons, notamment en éducation et en droits de l'enfant, des sociologues, des psychologues, des acteurs de la société civile, des chercheurs et des universitaires, des décideurs politiques ainsi que des représentants d'organisations internationales et des professionnels de l'éducation.