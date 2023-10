Maroc: Rabat - L'Union africaine des aveugles approuve ses rapports financier et organisationnel

Rabat — L'Union Africaine des Aveugles (AFUB) a approuvé, dimanche à Rabat, ses rapports financier et organisationnel, dans le cadre des travaux de sa 10ème Assemblée générale.

S'exprimant à cette occasion, le trésorier honoraire de l'Union, Bernard Mogesa, a présenté le rapport financier de l'Union au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2023, qui englobe tous les projets mis en place par l'AFUB.

Après avoir passé en revue les dépenses, les sources de financements ainsi que les principaux défis d'ordre financier que rencontre l'Union, M. Mogesa a mis en avant les efforts consentis par l'AFUB en vue de renforcer les systèmes de contrôle interne, à travers une standardisation des procédures et l'usage de technologies permettant un meilleur suivi comptable.

"Nous avons pris des mesures rigoureuses pour assurer le bon fonctionnement du Secrétariat dans un contexte marqué par des difficultés financières", a fait savoir le trésorier honoraire, espérant qu'avec le nouveau plan stratégique de l'Union (2022-2026), les objectifs de l'organisation soient réalisés et que ses difficultés soient dépassées.

De son côté, le Président de l'AFUB, Ishumael Zhou, a présenté le rapport organisationnel de l'Union, évoquant l'impact des catastrophes naturelles et de la pandémie sur le travail de l'organisme.

Notant que l'Union a su s'adapter aux changements et à faire bon usage des nouvelles technologies, M. Zhou a mis l'accent sur la nécessité d'innover et de trouver de nouvelles sources de financement afin de permettre à l'organisme de poursuivre ses opérations.

Après avoir donné une vue d'ensemble sur les actions entreprises par l'AFUB, il a tenu à remercier les partenaires et donateurs, soulignant l'importance de la coopération avec l'Union Mondiale des Aveugles et les instances nationales et internationales, pour garantir une réponse efficace aux défis de l'Union.

En ce qui concerne la formation des membres de l'Union, le président a appelé à la consolidation des acquis ainsi qu'au renforcement des capacités et à la poursuite des efforts de plaidoyer auprès des gouvernements africains et des organisations internationales, pour favoriser l'insertion économique et sociale des personnes ayant un handicap visuel.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Assemblée générale (27-30 octobre), qui connaît la participation de 46 pays africains, reflète l'engagement constant du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, en faveur d'une "coopération Sud-Sud solidaire et agissante" et traduit la ferme détermination du Souverain à approfondir davantage les relations liant le Maroc et l'Afrique, notamment en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, en particulier celles ayant un handicap visuel.