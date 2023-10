Gambie: Le gouvernement reçoit une subvention de soutien contre la sècheresse de 188.000 dollars et incorpore les résultats

Le gouvernement de la Gambie a reçu un versement de 188.000 dollars de la part du Fonds Africain de Gestion des Risques (ARC). Ce paiement avait été annoncé en Avril 2023.

Suite au succès de la phase de mise en oeuvre du projet de transfert de fonds à 4155 ménages dans trois régions touchées par la sécheresse, l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), sous la direction du bureau du Vice-Président, en collaboration avec le Fonds Africain de Gestion des Risques (ARC), a organisé une cérémonie de paiement et une séance de leçons apprises à l'Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire le jeudi 26 octobre 2023 pour délimiter le processus, notamment la rapidité de la réponse, l'adéquation, la capacité et les mécanismes de livraison entre autres, et ce, en vue d'incorporer les résultats dans le planning financier du projet à l'avenir.

La cérémonie a rassemblé 40 personnes, dont des bénéficiaires des trois régions - LRR, NBR et URR- ainsi que des représentants des institutions politiques ou des ministères, des agences gouvernementales, des institutions partenaires de soutien au paiement, des agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, des institutions universitaires et de projet, ainsi que des représentants du secteur privé.

Au cours de ses réflexions, Mr Mawdo Amadou Jallow, coordinateur des ressources du projet, a révélé que suite à l'analyse du plan de mise en oeuvre et le transfert des fonds, ils avaient atteint le premier objectif qui visait 1758 personnes. Il a ajouté qu'ils avaient excédé ce chiffre car ils ont atteint 97% de l'objectif initial, soit environ 26 000 personnes.

Avec des fonds supplémentaires, a-t-il dit, ils ont l'intention d'accroitre le nombre des bénéficiaires en incluant 300 ménages de plus à ce projet, et ce, afin d'atteindre l'objectif réel et démontrer que le projet a été bien géré.

Mr Jallow a déclaré que les bénéficiaires enregistrés ont reçu les fonds, à l'exception de ceux qui ont eu des problèmes lors du processus d'authentification des noms qui ne correspondaient nullement à ceux qui avaient été enregistrés.

« Avec les fonds épargnés, nous avons l'intention de prendre en compte de nouveaux bénéficiaires, » a déclaré Mr Jallow, ajoutant que l'enregistrement a pris fin et que les coordinateurs régionaux ont soumis les données pour couvrir les 3 % restants.

« Ce processus, qui visait en priorité les communautés, a été soutenu par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec l'assistance des officiers régionaux de l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA) pour mener à bien le processus afin de toucher un nombre hétéroclite de personnes issues de divers lieux et endroits, » a-t-il dit.

Sanna A. Dahaba, directeur exécutif de l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), a déclaré que l'événement a pour but de faire un bilan de ce qui a été accompli, ainsi que de procéder à une évaluation et à un rehaussement des efforts.

La Gambie a été persistante et cohérente dans le programme de versement des paiements depuis 2015, a-t-il ajouté.

Bakoto Dampha, une bénéficiaire de Jarra Soma, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour leur aide et soutien. Elle a déclaré que la somme perçue a été très bénéfique, car elle a également été utilisée pour s'occuper de certaines consommations domestiques après avoir rencontré des difficultés à nourrir sa famille et à pratiquer une agriculture appropriée.

