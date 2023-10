Afrique: Ligue 1 / 8e journée / CA-USBG (2-0) - Le CA au galop

Le désormais leader clubiste a tué le match en 20 minutes.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps printanier, pelouse en bon état. Public assez nombreux. Groupe A: CA-USBG (2-0). Buts d'Eduwo (21') et Taieb Meziani (24'). Arbitrage d'Ahmed Dhaouadi, assisté par Khaled Souyah et Ridha Saidani. Quatrième arbitre: Ali Ouerhani. Commissaire de match: Foued Bahri.

CA: Moez Hassen, Taoufik Cherifi, Skander Laabidi, Mohamed Amine Hamrouni (Adem Taoues), Gaith Zaalouni, Ahmed Khélil, Wissem Ben Yahia (capitaine), Gaith Sghaier (Federico Bikoro), Bassem Srarfi (Hamdi Laabidi), Kingsley Eduwo (Youssef Snana), Taieb Meziani (Rached Arfaoui).

USBG: Seif Charfi, Mohamed Amine Mhadhebi, Chawki Ben Khedher, Ghazi Abderazek (Nassim Sioud), Tlili, Jawhar Ben Hassen (Youssef Mosrati), Mohamed Ben Tarcha (Anas Sassi), Houssem Habbessi, Mehdi Ouedhrfi (Mohamed Amine Meskini), Bechir Ghariani, Mohamed Ali Omri (Mohamed Hamed).

Depuis sa mauvaise entame face au CA, puis contre l'ESS, l'USBG a commencé par remonter la pente, avec des victoires à Soliman et face au ST, avant de plier à domicile face à l'OB et d'accuser le coup à Gafsa, en concédant le nul. Le CA de Saïb Saïdi, à son tour, enchaîne depuis deux rondes et visait forcément la passe de trois, après les succès contre l'ASS et l'OB.

Passons maintenant à la vérité du terrain. L'USBG de Hakim Aoun s'est produit en 3-4-3 contre un CA à l'abordage dès les premières salves du match. Assiégeant d'entrée les cages de Charfi, les Clubistes ont cependant joué avec le feu derrière. Et pour cause, un ex-Clubiste, Mehdi Ouedhrfi, aurait pu scorer par deux fois. La première à la 5', et surtout la seconde à la 7' suite à un service judicieux de Bechir Ghariani, mais Moez Hassan était vigilant.

Par la suite, sentant le danger, le CA se concentre davantage sur son sujet et débloque le score par l'incontournable Eduwo qui surgit devant la balle renvoyée par Charfi. Troisième but de Kingsley Eduwo cette saison et ce n'est pas fini. 24', Taieb Meziani s'infiltre après un service de Srarfi, perce et trompe le portier de l'USBG par un tir croisé. Ben Guerdane est K.O, debout le CA est en roue libre. On avance dans le jeu et à la 45', Eduwo fusille Charfi qui se couche et détourne.

On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, le CA gère et l'USBG avance d'un cran, sans pour autant inquiéter l'équipe clubiste. Par la suite, le CA aurait pu bénéficier d'un penalty suite à un fauchage de Arfaoui, mais l'arbitre ne bronche pas. Au final, même si l'USBG aurait pu réduire la marque, et a buté contre un Moez Hassen vigilant, le CA a finalement survolé les débats. Il enfile désormais le costume de leader du groupe A. Un match bien maîtrisé.