Tunisie: L'ESS se contente d'un point - Une Etoile inefficace

Avec un nombre incalculable d'occasions de buts vendangées par maladresse ou par malchance, l'ESS lâche deux points précieux, dans un match qu'elle a, pourtant, largement dominé.

Même si l'adversaire est fort respectable et qu'il a fière allure, l'Etoile a complètement déjoué en concédant un match nul vierge au stade olympique de Sousse. Que ce soit par maladresse, avec des tirs hors cadres, un manque de justesse avec des arrêts de Abdesslam Hlioui, ou par malchance avec pas moins de trois tirs sur les montants, l'Etoile est rentrée bredouille. Une chose peu envisageable en début de match, lorsque l'ESS semblait maîtriser son sujet.

Derrière, par ailleurs, l'ESS a même eu droit à des frayeurs sur quelques contre-attaques de l'OB. C'est sans doute la seule satisfaction d'ensemble côté étoilé avec le deuxième clean-sheet consécutif du jeune portier Raed Guezzah. Ce faisant, avec une bonne tenue défensive mais un manque d'inspiration en attaque, le premier quart d'heure fut un round d'observation. Globalement, le coach Ben Younès a joué la carte de l'offensive mais avec un repli défensif rapide, dès que le ballon revient vers la défense de l'Etoile.

Soumaila Sidibé, très remuant, et Hamza Jelassi, rugueux sur l'homme avec une balle récupérée dans les pieds, sont les plus en vue en début de match. Houssem Ben Ali a disputé une bonne première mi-temps, manquant de peu de scorer d'un tir bien brossé repoussé d'une manchette par Hlioui, avant de finir moins bien la partie avec un carton jaune remis par Ayadi, en fin de match, pour fauchage d'un Béjaois sur contre-attaque, en l'occurrence Nejah Ferjani.

Sur ce, timorés, les joueurs de l'OB ont failli réussir un hold-up parfait sur quelques actions en fin de match, n'eussent été les bons réflexes de Guezzah. Le jeu ultra-défensif de l'OB, qui a laissé la manoeuvre aux étoilés, a influé sur le cours du match. Un match qui se dirigeait déjà vers un résultat de parité depuis le début et jusqu'à la mi-temps, entre une Étoile qui n'arrive pas à concrétiser une des rares occasions franches de but qu'elle se procure et un Olympique de Béja qui joue la contre-attaque.

La seule action béjaoise est un tir au-dessus de Guezzah, qui voit le ballon mourir en dehors de sa cage. Puis un second face-à-face avec Guezzah non fructueux. Laouani, actif et dynamique mais peu efficace, Abid également dans un autre registre n'ont pu débloquer le compteur. L'ESS n'est pas arrivée à déverrouiller la défense béjaoise jusqu'à la fin du match en jouant presque toutes ses cartes. Le ballon a décidé de ne pas finir dans les filets de Hlioui dans un bon jour. Malgré une domination presque totale, le but tant attendu de l'Etoile ne vient toujours pas et ne viendra à aucun moment de la partie.

Quand le sort s'en mêle !

L'ESS a aussi joué de malchance avec trois tirs qui échouent directement sur les bois du gardien. Abid sur un coup franc direct des 25 mètres au cours du premier half, Chammakhi et Houssem Ben Ali, tour à tour, sur le poteau gauche et droit en savent quelque chose. Un gardien de but en état de grâce, sauvé par ses montants et par ses arrêts miraculeux devant sa ligne de but. Au point d'écoeurer les attaquants, comme le revenant Youssef Abdelli qui n'a pas cadré en début de seconde période, cinq minutes après son entrée sur le terrain. Un retour manqué pour l'attaquant vedette Abdelli après trois matchs. Pour Abid, c'est la même action manquée face à l'ASS et qui finit sur la barre transversale. Un manque d'inspiration qui en dit long sur l'indigence offensive de l'ESS dans ce match.