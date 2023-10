Tunisie: Région Mena / 7e Conférence internationale des sociétés et programmes de garantie - Des mécanismes de garantie en tant qu'amortisseurs de chocs

Il faut assainir le climat des affaires et garantir la stabilité, car en l'absence de ces conditions, l'investisseur ne peut pas investir, les bailleurs de fonds ne peuvent pas financer et même les institutions de garantie ne peuvent pas garantir quelque chose qui n'existe pas.

Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, a donné une intervention à la 7e Conférence internationale des sociétés et programmes de garantie dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena), qui s'est tenue les 24 et 25 octobre à Tunis, sur la thématique «les Institutions de garantie, des décennies d'activité, réalités et défis», à l'initiative de la Sotugar.

A cet égard, il a assuré que le développement de mécanismes de garantie des crédits, dans le cadre d'une approche de partenariat-public-privé (PPP), pourrait être une piste à explorer par les décideurs pour faciliter l'accès des PME au financement et garantir à ces entreprises des conditions de croissance durables et inclusives.

Et d'ajouter que «les solutions de marché ne peuvent, à elles seules, suffire. D'un autre côté, les interventions des pouvoirs publics ont atteint leurs limites». «Un niveau plus élevé de risque, l'indisponibilité d'une information de qualité et le manque de collatéral (garantie que l'on apporte en échange d'un prêt) sont autant de facteurs qui témoignent de l'existence d'un gap de financement pour les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME)», a encore souligné le gouverneur de la BCT.

Il a rappelé, à cette occasion, que la crise du Covid a mis en avant «l'importance des mécanismes de garantie de crédit en tant qu'amortisseur de chocs pour assurer la continuité des affaires et la préservation du tissu économique».

Marouane Abassi a mis l'accent sur l'impératif de repenser le modèle institutionnel et économique des mécanismes de financement de garantie de crédit et les cadres de régulation et de gouvernance pour garantir pleinement leur rôle en tant que catalyseur de risques liés au financement des TPE et PME.

«Une institution de garantie de crédit doit être érigée comme une véritable institution financière, dotée d'un modèle économique d'impact et de ressources suffisantes. Elle devrait être assujettie à un cadre de gouvernance et de régulation. En effet, les mécanismes de garantie de crédit en place doivent faire l'objet d'une régulation et d'une supervision efficaces et adaptées en vue de garantir leur viabilité», a encore fait valoir le gouverneur de la BCT.

Adopter les meilleures pratiques de gestion des risques

De son côté, le président-directeur général de la Société tunisienne de garantie (Sotugar), Tahar Ben Hatira, a appelé à assainir le climat des affaires et garantir la stabilité, car «en l'absence de ces conditions, l'investisseur ne peut pas investir, les bailleurs de fonds ne peuvent pas financer et même les institutions de garantie ne peuvent pas garantir quelque chose qui n'existe pas».

Il a rappelé que la Sotugar oeuvre depuis sa création à faciliter l'accès aux financements des TPE et PME dans le but de promouvoir le développement économique et l'inclusion financières globale.

Pour la ministre des Finances, Sihem Nemsia, les sociétés de garantie jouent un rôle crucial dans l'appui et la facilitation de l'accès des TPE et PME aux financements nécessaires pour la mise en oeuvre de projets et investissements dans les divers domaines.

«Le ministère des Finances en collaboration avec la Banque mondiale, oeuvre à mettre en place un plan d'action pour mieux développer la Sotugar étant donné l'importance du système de garantie dans l'objectif d'inciter à la croissance et assurer le financement des institutions économiques», a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé qu'une convention a été conclue en janvier 2023 entre le ministère des Finances et la BCT pour améliorer les modes de gouvernance et de surveillance de la Sotugar.

Cette convention témoigne, selon ses dires, de la volonté des pouvoirs publics d'adopter les meilleures pratiques en matière de gestion des risques.

Ont pris part à la 7e Conférence internationale des sociétés et programmes de garantie dans la région Mena, de hauts responsables, ainsi que des représentants d'institutions de garantie, dont la majorité provenant de pays arabes : Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie, Libye, Qatar, Yémen, Liban, Arabie Saoudite...