Sénégal: Bureau de mise à niveau - Près de 800 entreprises accompagnées

Dans le cadre de la célébration du mois du « consommer local » la journée du 27 octobre a été dédiée à la mise à niveau des entreprises. A ce titre, le Bureau de mise niveau (Bmn) a mobilisé les acteurs de l'écosystème des entreprises autour du thème : « Mise à niveau des entreprises, instrument de soutien à la promotion du consommer local, dans un contexte d'ouverture des marchés ».

La directrice générale du Bmn a indiqué que le consommer local est un challenge pour eux car, a-t-elle expliqué, qui dit consommer local doit aussi parler de production locale.

Fatou Dyana Ba a dit dans la foulée qu'actuellement le nombre d'entreprises accompagnées par le Bureau de mise à niveau est près de 800.

Elle a souligné aussi que le Bmn est monté en puissance parce que dans les 10 premières années, ils étaient « sur une moyenne de 25 entreprises accompagnées et que maintenant ils sont passés à une moyenne de 100 entreprises accompagnées ».

Cet accompagnement du Bmn a permis d'octroyer aux bénéficiaires un montant de 36 milliards de francs Cfa dont 26 milliards de francs Cfa décaissés pour ces entreprises. Les investissements effectués par ces entreprises sont estimés à 130 milliards de francs Cfa, selon Mme Ba.

Il a été souligné qu'il était important de noter que « les fonds alloués à la mise à niveau des entreprises deviennent de plus en plus insuffisant et ne permet pas au Bmn de jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement des entreprises ».

Le président du Conseil de surveillance dudit fonds représenté par Il a été représenté par Mouhamadou Ndiaye a « lancé un nouvel appel au Chef de l'Etat, mais aussi aux différents partenaires techniques et financiers afin qu'ils renforcent considérablement les fonds de la mise à niveau ».

Il y va, selon lui, de la pérennité des entreprises qui font face à une concurrence de plus en plus rude et qui doivent impérativement se mettre à niveau pour ne pas rater le train de la compétitivité.

Le Bureau de mise à niveau couvre dans ses activités une multitude de secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, l'hôtellerie, le BTP, le transport, la santé, les technologies de l'information et de la communication etc.