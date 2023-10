Ile Maurice: Le tueur Jean Abraham Bomela est en possession de toutes ses facultés

Jean Abraham Bomela est en garde à vue depuis samedi. Cet habitant de La Possession, La Réunion, âgé de 39 ans, est provisoirement accusé d'avoir tué sa mère, Yvonne, sa cousine, Lorane, et un agent d'entretien, Jean Charles Joe Bedra, samedi matin. Il a également blessé sept autres personnes, incluant un militaire dont l'état de santé est jugé stable. Le mobile du crime n'est pas connu pour l'instant et le suspect a un casier judiciaire vierge. Une enquête a été ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinat sur sept personnes. Certaines victimes ont déjà été auditionnées. Jean Abraham Bomela a été examiné par un médecin légiste, qui a confirmé que le présumé meurtrier ne souffre pas de problèmes mentaux.

C'est samedi, peu après 6 h 30, à chemin Boeuf-Mort, que le suspect a fait ses premières victimes : Lorane, sa cousine de cinq ans, et Yvonne, sa mère âgée de 69 ans. Elles ont été mortellement poignardées à plusieurs reprises. Après les avoir tuées, Jean Abraham Bomela a pris son véhicule et s'est rendu au centre-ville de La Possession où il a percuté plusieurs personnes, dont un joggeur et un motocycliste. Il s'est ensuite arrêté rue Sarda Garriga, près d'un supermarché, avant de heurter quatre autres personnes.

Après avoir percuté sa quatrième victime, il a arrêté son véhicule et s'est rendu à une agence du Crédit Agricole, qui était encore fermée à cette heure-là. L'agent d'entretien, Jean Charles Joe Bedra, âgé de 54 ans, a tenté de s'opposer à Jean Abraham Bomela, mais ce dernier l'a sauvagement agressé. Le quinquagénaire est décédé quelques minutes plus tard.

%

La gendarmerie a été alertée et un important dispositif a été mis en place pour interpeller le suspect. C'est finalement aux alentours de 9 heures que les gendarmes ont réussi à maîtriser le trentenaire, alors qu'il se trouvait encore dans l'agence bancaire, en utilisant un taser. Le suspect a blessé un militaire à la cuisse avec son couteau lors de son arrestation.

Jean Abraham Bomela, qui vivait toujours chez sa mère, a été examiné par un médecin légiste samedi. Le légiste a confirmé que le présumé meurtrier ne souffre pas de problèmes mentaux, contrairement à ce qu'avaient suggéré ses proches et même si le trentenaire a affirmé qu'il avait été placé à plusieurs reprises dans un établissement psychiatrique quand il était plus jeune. Jean Abraham Bomela est connu dans sa localité pour être quelqu'un de réservé et qui parle peu. Il avait été poursuivi et reconnu coupable de violences en 2008, mais avait été dispensé de peine en raison de ses antécédents psychiatriques.

Une Mauricienne qui se trouve actuellement à l'île soeur explique que ce drame a choqué tout le monde à La Possession. «Ma famille et moi devions nous rendre dans le centre-ville aux alentours de 10 heures. Mais ce drame nous a choqués. Cela aurait pu être nous», nous confie cette habitante de Port-Louis.

«Les événements se sont enchaînés rapidement pour lui. Il a été interpellé de manière assez musclée, placé en garde à vue ; il y a déjà eu de nombreuses heures d'auditions et il n'a pas forcément connaissance de tous les éléments du dossier», explique notre confrère de info.re. Me Judith Baumont, l'avocate du suspect, «a beaucoup de mal à réaliser ce qu'il s'est passé.» «Nous n'avons pu nous entretenir que pendant une demi-heure. Je ne pense pas qu'il ait véritablement conscience, à ce stade, de la gravité extrême de ce qui s'est passé», conclut l'avocate, qui précise par ailleurs que le suspect serait «très coopératif».«Il s'exprime assez longuement et de manière assez détaillée sur ce qui s'est passé.»

Le père de Lorane: «Elle m'a dit : 'au revoir, papa. à tout à l'heure'»

Lorane, qui était très proche de sa tante Yvonne, aimait passer du temps avec elle. Inconsolable, Carole, la mère de Lorane, explique : «J'avais l'habitude de laisser ma fille avec elle (NdlR, la mère de l'assassin). Tout le temps, elle la surveille quand je pars au travail. Je n'aurais jamais pensé que son garçon puisse faire quelque chose comme ça à ma fille. Il a tué ma fille et sa maman de plusieurs coups de couteau. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. C'était ma fille unique ; je fais tout pour elle ; je me suis battue et j'ai souffert pour elle. Il faut que la justice fasse son travail. Ma fille avait toute la vie devant elle.» Le père de Lorane, et oncle du meurtrier, dit ne pas comprendre les actes d'Abraham Bomela. «Je lui ai parlé ce matin ; il était bien. J'ai déposé ma femme au Port et je devais récupérer ma fille. Lorsque je suis arrivé à La Possession, on m'a dit que ma fille avait reçu des coups de couteau.» Encore sous le choc, il témoigne des derniers mots de sa fille : «Elle m'a dit au revoir, papa. À tout à l'heure.» La famille décrit Lorane comme étant maligne et très intelligente pour son âge. Elle était scolarisée à l'école Alain Lorraine dans le quartier de Boeuf-Mort. Sa famille prévoit d'organiser une marche blanche dans les prochains jours pour lui rendre hommage.