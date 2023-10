Ile Maurice: «Sel solision, met miray divan laport»

Nombreux sont les habitants de Rivière-Noire à évoquer déjà leurs craintes au sujet de la saison estivale qui s'annonce porteuse de fortes averses, voire de graves inondations. Ainsi, le long de la côte ouest et dans les environs de La Balise Marina et des gorges de la Rivière-Noire, certains gérants de commerces et de restaurants ainsi que les habitants ont commencé à construire des murs en béton de hauteur raisonnable et des marches devant leur porte d'entrée en cas d'éventuelles inondations.

Dans l'un de ces commerces, un mur en béton a été récemment érigé juste après le volet métallique de l'entrée, ne laissant qu'un petit espace, couvert par une porte, pour permettre aux clients de circuler. En février, le lieu avait été complètement inondé. «Dilo ti ariv ziska latay, tou zafer endomazé. C'était difficile et nous n'avons pas pu travailler pendant plusieurs jours», nous ont dit les propriétaires.

D'autres habitants nous ont fait part de leurs inquiétudes : «En raison des nombreuses nouvelles constructions dans les environs, des débris ont été jetés sur les terrains vagues entourant les bâtiments. Zot pa pran kamion zot al zété kot bizin, zot vinn zet tou isi. Avec le temps, les terrains vagues ont été remplis de débris et nivelés au-dessus du niveau de la route. Propriyéter kapav pa Moris ek pa koné mem. Alors que nos maisons sont construites depuis longtemps et que nos terrains sont au même niveau que la route. Auparavant, l'eau s'écoulait à travers ces terrains vagues vers la mer, mais il n'y a plus de voie appropriée pour l'évacuer. Elle entre directement dans nos locaux avec force et se déverse vers la mer, détruisant tout sur son passage. La dernière fois, même des véhicules ont été pris au piège des débordements et les touristes comme les habitants étaient en danger», nous confie-t-on.

%

Modalités avant une construction

Le problème des drains est aussi évoqué. «D'une part, les nouvelles constructions et les débris ont entravé les petits cours d'eau naturels existants et, d'autre part, de nouveaux drains restent à construire dans ce quartier. Même devant mon commerce, il devrait y avoir un drain pour canaliser l'écoulement d'eau pendant les pluies. Les autorités ont effectué des visites et des études sur le terrain. Cependant, les travaux n'ont pas été réalisés. Nous espérons qu'elles y travaillent et que des mesures seront prises. Mais de notre côté, nous construisons déjà des murs pour être en sécurité. Avec le changement climatique, nous prévoyons que ce problème ne fera que s'aggraver. Sel solision, met miray divan laport-la.»

Une source ministérielle nous explique toutefois que selon le protocole, tout individu qui affiche une demande de Building and Land Use Permit (BLP), effectuée auprès du conseil de district, le fait après une vérification préalable par les autorités compétentes, notamment la Land Drainage Authority (LDA), entre autres, qui procèdent à une inspection du terrain. La LDA recommande également, dans certains cas, que la construction d'un bâtiment s'accompagne de la mise en place d'une canalisation appropriée pour permettre l'écoulement d'eau et elle soumet son rapport au conseil de district pour l'attribution d'un permis une fois les critères satisfaits.

Par ailleurs, une fois l'avis de demande de permis affiché, toute personne peut soulever des objections par écrit auprès du conseil de district dans un délai prescrit. Des habitants nous confient que pour l'une de ces constructions, des objections ont été soulevées au cours de la semaine d'avant. Nous avons sollicité le conseil de district de Rivière-Noire par téléphone pour plus de détails à la suite des plaintes. À l'heure où nous mettions sous presse, une réponse était toujours attendue.