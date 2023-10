Ile Maurice: Quand Ziskakan nous parle de créolité

Fans du groupe mythique réunionnais, préparez-vous ! Ziskakan posera bientôt ses valises chez nous le temps de deux soirées. Le groupe et son leader charismatique Gilbert Pounia, qui, depuis 1979, oeuvrent pour la reconnaissance de la culture créole et du maloya, rendront un vibrant hommage, tout en notes et en poésie, à la créolité et au patrimoine culturel de nos deux îles lors de deux concerts au Caudan Arts Centre, le vendredi 10 et le samedi 11 novembre à 18 h 30. Outre Gilbert Pounia, le groupe est composé de Clency Sumac à la voix, de Wazis Loy à la basse-voix, de Frédéric Riesser à la batterie, de Matthieu Morisse aux percussions-voix et de Damien Hervio au piano.

Bien plus que des concerts, c'est tout un programme qui vous attend car ces soirées comprendront également une exposition et le Fonnker, soit un spectacle mariant poésie et langue créole. Ainsi, les conteurs et fonkésér Marika Chapelain, Loran Dalo et Any Grondin Pounia, entre autres, interpréteront pour l'occasion une sélection de textes en hommage au poète et dramaturge local Dev Virahsawmy.

L'exposition portera l'intitulé «Ziskaferkler». À travers des vidéos, livres, photos et images d'archives, elle mettra en avant le rôle joué par Ziskakan pour la reconnaissance de la musique et de la littérature créole à La Réunion. «Zikaferkler», présentée à l'île soeur depuis 2019, met en avant non seulement l'émergence d'une parole engagée et d'une musique mariant les notes des cinq continents, mais aussi la contribution du groupe à la promotion de La Réunion à l'international.

«Depuis toujours, nous avons voulu nouer ce lien avec Maurice et l'océan Indien», explique Gilbert Pounia, leader du groupe Ziskakan. Avant d'ajouter : «À l'époque, le groupe avait rencontré Dev Virahsawmy à travers l'Institut du développement et du progrès. De cette rencontre est né notre échange autour de la poésie sur le texte La Sours qui relate une histoire terrible.» D'ailleurs l'intitulé des concerts que le groupe présentera au Caudan Arts Centre est «La Sours».

«Nous souhaitons à travers ce spectacle que les liens entre Maurice et La Réunion se consolident. Nous ne sommes pas venus par le même bateau, ni dans les mêmes conditions, mais nous nous sommes rencontrés pour apporter quelque chose au patrimoine mondial. C'est un appel à la fraternité !», fait ressortir Gilbert Pounia.

En 1980, en partenariat avec les artistes et les scientifiques de La Réunion, Ziskakan met sur pied la semaine créole pour la valorisation et la propagation de la culture réunionnaise. Pendant des décennies le groupe va contribuer à faire connaître le maloya, notamment en y incorporant des influences de musique contemporaine et en abordant des sujets sociaux et politiques dans ses chansons.

Le maloya est aujourd'hui inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco. «Nous avons eu un début assez difficile pour faire accepter le créole à La Réunion. Au fil des années et grâce au militantisme, la langue créole a fini par être reconnue. Les choses ne se sont pas faites en un jour, mais par l'intermédiaire de l'écriture et de la langue, nous avons pu reconstruire la nationalité créole», conclut Gilbert Pounia.

À noter que les billets, allant de Rs 900 à 1 200, sont en vente au Caudan Arts Centre. Les billets VIP vous permettront de rencontrer le groupe.