Cameroun: L'honorable Roger Melingui et le Pr Jean-Christian Clairviel se lient par un partenariat

L'Honorable Roger Melingui et le Pr Jean-Christian Clairviel se lie par un partenariat au campus JFN HUI

Le campus JFN HUI, situé à Bonamoussadi et rebaptisé Santa-Barbara pour l'occasion, a accueilli les 26 et 27 octobre 2023, un événement d'envergure marqué par la visite de personnalités prestigieuses et la signature de conventions de partenariat. L'Honorable Roger Melingui, Président du Réseau des Parlementaires pour la Promotion de l'Entrepreneuriat Privé « Promo Entrepreneuriat », et le Professeur Jean-Christian Clairviel, doyen de l'Institut Sorbonne International, étaient présents pour promouvoir l'entrepreneuriat privé au Cameroun et renforcer l'excellence académique. Une collaboration historique pour l'excellence académique et le développement économique au Cameroun

Le premier volet de cet événement a été marqué par la signature de conventions de partenariat entre le Groupe JFN et le Réseau des Parlementaires « Promo Entrepreneuriat ». Cette collaboration vise à créer un environnement propice à la croissance économique et au développement des entreprises au Cameroun. Les parlementaires membres de "Promo Entrepreneuriat" ont travaillé en étroite collaboration avec les entrepreneurs pour identifier les obstacles à la création et à la croissance des entreprises, ainsi que pour proposer des solutions politiques favorisant l'entrepreneuriat. La signature de ces conventions a été une étape clé dans la consolidation du partenariat entre le Réseau et le groupe JFN, avec pour objectif commun la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun.

%

Le deuxième volet de l'événement a mis en avant la visite du Professeur Jean-Christian Clairviel, doyen de l'Institut Sorbonne International. Cette visite témoigne du renforcement du positionnement international du Groupe JFN. Ainsi, dans sa vision de mobiliser les meilleurs moyens et ressources pour la qualité et la compétitivité nationale et internationale de son offre de formation académique et professionnelle, JFN bénéficie désormais d'un atout supplémentaire grâce à son partenariat avec l'Institut Sorbonne International. L'accord de partenariat signé entre les deux institutions clarifie la procédure de validation des connaissances requises dans une dizaine de filières universitaires, permettant ainsi aux diplômés de JFN HIGHTECH UNIVERSITY INSTITUTE de justifier du même niveau de compétences exigé en Europe pour l'attribution d'un titre de niveau Master ou de niveau Doctorat, avec la possibilité d'accéder au titre d'Expert Européen. De plus, cet accord ouvre la perspective d'agréer les enseignants de JFN HIGHTECH UNIVERSITY INSTITUTE au titre de Professeur Associé ou Professeur Émérite, décerné par l'Institut Sorbonne International.

Ce double événement au campus JFN HUI s'inscrit dans la continuité des actions menées par le groupe JFN en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun et de son impact sur la création de richesses à l'échelle nationale.

À titre de rappel, le Groupe JFN, porté par la vision de son fondateur Alphonse Nafack, a pour objectif de repenser, d'innover et de revaloriser les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de la formation pour le développement socio-économique de l'Afrique. La technologie et la transformation digitale sont des outils essentiels utilisés par le groupe pour améliorer la gouvernance et favoriser l'entrepreneuriat d'impact.

Cet événement a marqué un tournant dans la collaboration entre le groupe JFN, le Réseau des Parlementaires "Promo Entrepreneuriat" et l'Institut Sorbonne International. Il permet de ce fait de renforcer les liens entre ces différentes entités et de créer de nouvelles opportunités pour les étudiants et enseignants de JFN HUI. La qualité de l'enseignement, la reconnaissance internationale des diplômes et l'excellence académique sont les maîtres-mots de cette collaboration fructueuse pour le développement du Cameroun.

L'événement s'est déroulé selon un programme bien établi, avec des moments de civilités, une séance de travail avec le Board JFN Group, des allocutions du Président du Groupe JFN Alphonse Nafack et du Président du Réseau "Promo Entrepreneuriat" Roger Melingui, ainsi que la signature de la convention de partenariat. Une séance photo et un cocktail ont également permis aux participants de se rencontrer et d'échanger.

En conclusion, cet événement au campus JFN HUI a été un moment clé dans le renforcement de l'entrepreneuriat privé au Cameroun et de l'excellence académique. La collaboration entre le groupe JFN, le Réseau des Parlementaires "Promo Entrepreneuriat" et l'Institut Sorbonne International ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants et enseignants de JFN HUI, tout en contribuant au développement socio-économique du pays.