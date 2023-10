Maroc: L'aide sociale directe, une 'initiative royale pertinente' pour consolider l'État social (écrivain espagnol)

Madrid — Le Programme d'aide sociale directe est une "initiative royale pertinente" visant à lutter contre la pauvreté et la précarité et consolider l'État social, a souligné le président du "Forum Ibn Rochd", l'écrivain et poète espagnol José Sarria.

Le lancement de ce chantier d'envergure, initié par SM le Roi Mohammed VI en vue de consolider les piliers de l'État social, s'inscrit dans le cadre des politiques publiques mises en oeuvre ces dernières années dans le Royaume, en faveur de la promotion des conditions socio-économiques de la population et la protection des plus vulnérables, a affirmé M. Sarria dans une déclaration à la MAP.

Selon lui, ce programme d'aide sociale directe permettra de protéger les moins favorisés et promouvoir les fondements de la justice sociale, rappelant que nombre d'initiatives structurantes ont été entreprises à travers le Royaume, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi.

La lutte contre la précarité et le soutien économique aux catégories de la population les plus vulnérables reflète la ferme volonté royale visant à résorber les disparités sociales et améliorer les indicateurs de développement humain, a-t-il fait observer.

Doté d'un budget global de 25 milliards de DH (MMDH) en 2024 qui sera porté à 29 MMDH par an en 2026, ce programme contribuera à améliorer de manière substantielle le quotidien des familles dans le besoin, relève-t-on.