Nigeria: Eco- Diplomatie- Le chancelier allemand Olaf Scholz en Afrique de l'Ouest

Le chancelier allemand Olaf Scholz, a débuté 29 Octobre 2023, sa troisième tournée en Afrique, au Nigeria, en moins deux ans avec l’ambition de tisser des liens plus approfondis avec le continent alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a coupé le pays de son approvisionnement en gaz.

Selon le site commodafrica.com, les troubles au Moyen-Orient rappellent avec plus d’acuité la nécessité de diversifier ses sources d’approvisionnement. L’Allemagne se tourne donc un peu plus vers l’Afrique avec en ligne de mire un approvisionnement possible en gaz au Nigéria. A Abuja, Olaf Scholz a déclaré son pays était prêt à investir dans le gaz et les minéraux essentiels au Nigeria. « Il existe une volonté d’investir, en particulier dans les minéraux essentiels », a déclaré Olaf Scholz aux journalistes lors d’un point de presse conjoint avec le président nigérian Bola Tinubu.

Concernant le gaz, il a salué les efforts du Nigeria pour accroître sa capacité de GNL. « Si nous réussissons, s’il y a de meilleures chances d’exporter le gaz produit… il s’agira alors pour les entreprises allemandes de mener leurs affaires privées », a-t-il précisé.Mais le chancelier, qui se rendra ensuite au Ghana, veut approfondir sa relation avec le continent au-delà de l’énergie. Il est accompagné d’une délégation d’entreprises.

Depuis 2017 sous houlette de la chancelière Angel Merkel a été lancée l’initiative Compact with Africa destinée à soutenir l’investissement allemand en Afrique. En 2021, l’Université de Leipzig estimait à environ un millier le nombre d’entreprises allemandes actives sur le continent et à environ $ 8 milliards d’investissements réalisés ces dernières années. Le quatrième Compact with Africa se déroulera dans la capitale allemande le 20 novembre prochain. D’ici là, le président allemand Le Frank-Walter Steinmeier se rendra à partir d’aujourd’hui en Tanzanie et en Zambie.

Jusqu’à présent, les entreprises allemandes étaient surtout présentes en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Elles commencent à s’intéresser à l’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

Présente au Sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya en septembre dernier, l’Allemagne a mis en avant notamment les énergies renouvelables avec le soutien au projet d’hydrogène vert près de la ville portuaire de Lüderitz en Namibie via l’entreprise allemande Enertrag.

En 2022, le commerce en l’Afrique et l’Allemagne s’est élevé à 59,8 milliards euros en 2022, en hausse de 21,3%. Les importations en provenance d’Afrique vers l’Allemagne ont augmenté de 27,4 % pour atteindre 33,4 milliards d’euros dont près de la moitié d’Afrique du Sud. Le Nigeria se situe en troisième position (1,9 milliards d’euros) avec du pétrole. Quant aux exportations, elles ont augmenté de 14,5 % à 26,4 milliards d’euros avec l’Afrique du Sud comme premier partenaire (9,8 milliards d’euros). Avec le Nigeria ce sont 1,1 milliard d’euros d’exportation, 334 millions avec la Côte d’Ivoire et 294 millions avec le Ghana, selon les chiffres communiqués par InterGest South Africa.