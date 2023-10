Maroc: Le programme d'aide sociale directe, une avancée majeure dans le processus de développement des systèmes de protection sociale (universitaire)

Rabat — Le programme d'aide sociale directe se veut une avancée qualitative majeure dans le processus de développement des systèmes de protection sociale au Maroc, qui connaît une véritable révolution sociale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a souligné le professeur de sciences politiques à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, Atik Essaid.

Ce programme favorisera la mise en œuvre d'un chantier stratégique aux multiples dimensions socio-économiques, et permettra d'atteindre une durabilité sociale intégrée effective, tangible et à long terme, en tant que pilier fondamental du modèle social et de développement du Royaume, et ce en vue d'élargir sa couverture et de parvenir à la complémentarité escomptée, a relevé M. Essaid dans une déclaration à la MAP.

Il a, ainsi, considéré que ledit programme représente "une nouvelle génération du contrat social entre l'Etat et les citoyens" visant à consolider les fondements de l'Etat social, et incarnant le souci constant de Sa Majesté le Roi d'améliorer le mode de vie des citoyens, notamment des catégories vulnérables, dans l'objectif de leur assurer une vie stable, sûre et décente.

Le programme d'aide sociale directe constitue également un moment historique dans le processus continue pour la consécration des piliers de l'État social et la construction d'un Maroc de progrès et de dignité, en poursuivant la mise en œuvre du chantier national de généralisation d'une protection sociale décente et équitable, non seulement pour les groupes cibles mais pour l'ensemble des catégories de la société, qui bénéficieront d'un système de protection sociale intégré et durable, a-t-il indiqué.

%

De même, le professeur universitaire a fait savoir que le système de protection sociale permettra d'asseoir un équilibre entre les mécanismes de solidarité sociale, en tant que valeur noble qui reflète l'identité marocaine, d'une part, et de contribuer à la durabilité économique et le progrès social, d'autre part.

Ce programme contribuera aussi à établir une politique sociale nationale plus équitable, durable, globale et efficace qui investit dans le présent pour assurer un avenir meilleur aux citoyens, a-t-il conclu.