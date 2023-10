Maroc: Rabat - L'Union africaine des aveugles élit son président et son vice-président

Rabat — L'Union africaine des aveugles (AFUB) a élu, lundi à Rabat, son président et son vice-président, dans le cadre des travaux de sa 10ème assemblée générale.

S'exprimant à cette occasion, le nouveau président de l'AFUB, Mohamed Ezzaoui (Maroc), a souligné la nécessité de dépasser les problèmes de communication et de coordination pour faire face aux défis qu'affronte l'Union et mettre en oeuvre les programmes et déclarations de l'ONU en la matière.

"Nous devons travailler ensemble et joindre nos efforts pour répondre aux enjeux qui touchent les non-voyants et les malvoyants et élargir le cercle des services auxquels ils peuvent avoir accès", a souligné le nouveau président, précisant que l'expertise et les capacités africaines doivent être adéquatement utilisées pour consolider la collaboration avec les gouvernements et associations du continent à ce sujet.

Parfaitement trilingue, M. Ezzaoui a délivré un discours éloquent et rempli d'espoir, disant vouloir travailler pour favoriser l'éducation des non-voyants et malvoyants et améliorer leur inclusion, représentation et participation au sein de la société, en s'appuyant sur l'expérience d'experts et d'anciens présidents de l'organisme.

Dans une intervention similaire, la nouvelle vice-présidente de l'AFUB, Calister Chinyere (Nigéria), a mis en avant la nécessité de renforcer la participation des femmes au sein de cet organisme africain.

Évoquant les nombreux défis auxquels l'organisation devra faire face, Mme Chinyere a promis que "ces quatre prochaines années seront mémorables".

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette assemblée générale (27-30 octobre), qui connaît la participation de 46 pays africains, reflète l'engagement constant du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, en faveur d'une "coopération Sud-Sud solidaire et agissante".

Cet événement traduit, de même, la ferme détermination du Souverain à approfondir les relations entre le Maroc et l'Afrique en ce qui concerne la garantie et la consolidation des droits des personnes à besoins spécifiques, y compris celles ayant un handicap visuel.